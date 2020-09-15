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Dünya Japonyada yaşlı nüfus rekor kırdı 100 yaş üzeri 80 bini geçti
ASYA

Japonya’da yaşlı nüfus rekor kırdı: 100 yaş üzeri 80 bini geçti

Japonya'da 50 yıldır düzenli olarak artan 100 yaş ve üzeri nüfus ilk kez 80 bin sınırını aşarak rekor kırdı.Asırlık çınarlara ilişkin resmi verilerin toplanmaya başlandığı tarih olan 1963’te 100 yaş ve üzeri kişi sayısının 153 olarak kayda geçtiğini hatırlatan yetkililer, sayısının 1981’de bini aştığını, 1998’de ise 10 bin sınırını geçtiğini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Japonya’da söz konusu tablonun nedeninin tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler olduğu düşünülüyor.
Japonya’da söz konusu tablonun nedeninin tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler olduğu düşünülüyor.

Japonya’da 50 yıldır düzenli olarak artan 100 yaş ve üzeri nüfus ilk kez 80 bin sınırını aşarak rekor kırdı.

Düşük nüfus artış hızı ve yaşlanan demografik yapının ülkenin en büyük sorunlarından biri olarak görüldüğü Japonya’da 100 yaş üstü nüfus 50 yıl üst üste artış göstererek 80 bin sınırını aştı.

  • Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 100 yaş ve üzeri nüfus bir önceki yıla göre 9 bin 176 artarak bugün itibariyle 80 bin 450’ye yükseldi.

Söz konusu kategorideki erkek nüfusu önceki yıla göre bin 11 artışla 9 bin 475’e ulaşırken, kadın nüfusu ise 8 bin 165’lik artışla 70 bin 975’e yükseldi. An itibariyle hayatta olan 100 yaş üstü kişilerin yüzde 88.2’sini kadınların oluşturduğu bildirildi.

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Yıllar geçtikçe arttı

Asırlık çınarlara ilişkin resmi verilerin toplanmaya başlandığı tarih olan 1963’te 100 yaş ve üzeri kişi sayısının 153 olarak kayda geçtiğini hatırlatan yetkililer, sayısının 1981’de bini aştığını, 1998’de ise 10 bin sınırını geçtiğini vurguladı. Ortalama yaşam süresinin kadınlar için 87.45 ve erkekler için 81.41 yıl olduğu Japonya’da söz konusu tablonun nedeninin tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve yaşam kalitesindeki artış olduğu tahmin ediliyor.

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