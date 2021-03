Japonya'dan tatile geldi başına gelmeyen kalmadı: Hayatı çok ilginç Japonya vatandaşı Sato Go, üç yıl önce tatil için geldiği Türkiye'de iddiaya göre 100 bin dolar parasını çaldırdı. Ülkesine dönecek parası olmayan Sato Go, bir kişiyle ev tutup çalışmaya başladı. Kadının biriktirdiği parasının bu sefer ev arkadaşı tarafından çalındığı ileri sürüldü. Sokaklarda kalmaya başlayan kadına Fatih'te otel işleten Yusuf Duran sahip çıktı. Sato Go, "Kalacak yerim yok burada nasıl yaşayacağım bilmiyorum." diyerek yardım istedi.

Haber Merkezi 23 Mart 2021, 15:15 Son Güncelleme: 23 Mart 2021, 15:29 DHA