Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Otelleri milyonlarca lira dolandıran turizm acentesi Taner Aydın yurt dışına firar yolunda
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
İŞ DÜNYASI

Otelleri milyonlarca lira dolandıran turizm acentesi Taner Aydın yurt dışına firar yolunda

Turizm acentesi Taner Aydın, başta İzmir, Muğla ve Kayseri olmak üzere pek çok şehirdeki otelleri milyonlarca lira dolandırdı. Aydın'ın FETÖ marifetiyle yurtdışına firar hazırlığında olduğu öğrenilirken, koronavirüs krizine ek olarak dolandırıcılık şokuyla sarsılan otel sahipleri hukuk mücadelesi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca liralık vurgunla sırra kadem basan Taner Aydın.
Milyonlarca liralık vurgunla sırra kadem basan Taner Aydın.

Arel Organizasyon adlı şirket aracılığıyla www.tatilal.com adlı internet adresi üzerinden satış yapacağını belirten Taner Aydın isimli turizm acentesi, 2019 yılında gerçekleştirdiği işlemlerle otel sahiplerinin güvenini kazandı.

Kaçma hazırlığındaki Taner Aydın'ın bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısı Gürcistan'da yakalandı
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Paraları otellere değil hesabına aktardı

2020 sezonu için de 'satış yetkisi' alan Aydın, kasım ayı itibariyle ön satışları yaptı. Ancak koronavirüs pandemisi kriziyle iade talepleri başladı. Bu süreçte müşterilere oteller adına dönüş yapan dolandırıcı "Bazı yatırımlar gerçekleştirdik. Paranızı önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz" diyerek zaman kazandı.

Ben yandım başkası yanmasın: Evlilik hayali kurduğu kadın dolandırıp kaçtı
GÜNDEM
Ben yandım başkası yanmasın: Evlilik hayali kurduğu kadın dolandırıp kaçtı

Paralel hat kurarak müşterileri oyaladı

  • Bu süreçte otellere ulaşmak isteyen mağdur müşteriler, çağrı merkezine kurulan paralel bir hat üzerinden gerçek yetkililer yerine dolandırıcılık şebekesiyle görüştürüldü.

Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi
GÜNDEM
Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi

Başkasının üstüne şirketini devretti

Pandemi sürecinin hafiflemesiyle satışlarını artıran ancak söz konusu ödemeleri otel sahiplerine yansıtmayan Aydın, bu yolla milyonlarca lirayı hesabına geçirdi. Mayıs ayı itibariyle de şirketini 3. bir şahsın üzerine devrederek hukuki sorumluluktan kurtulma yoluna gitti.

Taner Aydın ve boşandığı eşi.

İstanbul’da yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı
GÜNDEM
İstanbul’da yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı

"Biz battık ne haliniz varsa görün"

Temmuz ayının ilk günleri itibariyle milyonlarca lira dolandırdığı otel yetkililerine "Biz battık ne haliniz varsa görün" şeklinde mesaj attırarak sırra kadem basan Taner Aydın'ın, ayrıca reklam hizmeti veren bir şirketi de yüz binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Dolandırıcı şebeke kutlama yapamadı
GÜNDEM
Dolandırıcı şebeke kutlama yapamadı

Önce koronavirüs sonra dolandırıcı

Söz konusu mesajın ardından harekete geçen otel yetkililerinin, dolandırıcılık şebekesiyle iletişime geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Koronavirüs krizine ek olarak acente vurgunu şokuyla sarsılan turizmciler, hukuki mücadele süreci başlattı.

FETÖ'nün firar ofisi
DÜNYA
FETÖ'nün firar ofisi

FETÖ marifetiyle firar

Ofisini ve evini boşaltarak Avrupa sınırına kaçan Taner Aydın isimli şahsın, Edirne ve Çanakkale arasında yer değiştirdiği öğrenildi. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışına kaçış için kullandığı taktikle firar edeceği değerlendirilen Aydın'ın söz konusu kaçış için FETÖ ile hangi temaslarda bulunduğu gizemini koruyor.

Abone Ol Google News
Bu söylenti yanlış

Bu söylenti yanlış

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.
En utanç verici sözler CHPden geldi

En utanç verici sözler CHP'den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.
Namazın sıhhatine engel değil

Namazın sıhhatine engel değil

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

​Teknik direktör arayışında bir adım öne çıktı.

​Dünyayı sarsan skandalın perde arkası...

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.
PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

Süleyman Soylu: ​12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz.
Sirte için geri sayım

Sirte için geri sayım

​Operasyon için hazırlıklar son aşamada.
O bayrak baş köşede

O bayrak baş köşede

​Darbe gecesi son nefesini verirken bile elindeki bayrağı sıkıca tutuyordu.
En güzel cevap<br>sessiz devrimler

En güzel cevap
sessiz devrimler

​Ayasofya'nın açılışını eleştirenler bunları görmüyor.
Ermenistan<br>ateşle oynuyor

Ermenistan
ateşle oynuyor

​4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.