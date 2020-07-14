Otelleri milyonlarca lira dolandıran turizm acentesi Taner Aydın yurt dışına firar yolunda

Arel Organizasyon adlı şirket aracılığıyla www.tatilal.com adlı internet adresi üzerinden satış yapacağını belirten Taner Aydın isimli turizm acentesi, 2019 yılında gerçekleştirdiği işlemlerle otel sahiplerinin güvenini kazandı.
Paraları otellere değil hesabına aktardı
2020 sezonu için de 'satış yetkisi' alan Aydın, kasım ayı itibariyle ön satışları yaptı. Ancak koronavirüs pandemisi kriziyle iade talepleri başladı. Bu süreçte müşterilere oteller adına dönüş yapan dolandırıcı "Bazı yatırımlar gerçekleştirdik. Paranızı önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz" diyerek zaman kazandı.
Paralel hat kurarak müşterileri oyaladı
- Bu süreçte otellere ulaşmak isteyen mağdur müşteriler, çağrı merkezine kurulan paralel bir hat üzerinden gerçek yetkililer yerine dolandırıcılık şebekesiyle görüştürüldü.
Başkasının üstüne şirketini devretti
Pandemi sürecinin hafiflemesiyle satışlarını artıran ancak söz konusu ödemeleri otel sahiplerine yansıtmayan Aydın, bu yolla milyonlarca lirayı hesabına geçirdi. Mayıs ayı itibariyle de şirketini 3. bir şahsın üzerine devrederek hukuki sorumluluktan kurtulma yoluna gitti.
"Biz battık ne haliniz varsa görün"
Temmuz ayının ilk günleri itibariyle milyonlarca lira dolandırdığı otel yetkililerine "Biz battık ne haliniz varsa görün" şeklinde mesaj attırarak sırra kadem basan Taner Aydın'ın, ayrıca reklam hizmeti veren bir şirketi de yüz binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Önce koronavirüs sonra dolandırıcı
Söz konusu mesajın ardından harekete geçen otel yetkililerinin, dolandırıcılık şebekesiyle iletişime geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Koronavirüs krizine ek olarak acente vurgunu şokuyla sarsılan turizmciler, hukuki mücadele süreci başlattı.
FETÖ marifetiyle firar
Ofisini ve evini boşaltarak Avrupa sınırına kaçan Taner Aydın isimli şahsın, Edirne ve Çanakkale arasında yer değiştirdiği öğrenildi. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışına kaçış için kullandığı taktikle firar edeceği değerlendirilen Aydın'ın söz konusu kaçış için FETÖ ile hangi temaslarda bulunduğu gizemini koruyor.