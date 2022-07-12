Joe Biden: DEAŞ elebaşının öldürülmesi kararlılığımızın göstergesi

Joe Biden, Al-Agal'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD ordusunun mensupları ve istihbarat topluluğumuz DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından birine karşı başarılı bir hava saldırısı gerçekleştirmiştir." ifadesine yer verdi.

DEAŞ elebaşının öldürülmesinin terör örgütünün plan, kaynak ve operasyon düzenleme kabiliyetlerini önemli miktarda azalttığına dikkati çeken Biden, "Bu operasyon, tıpkı DEAŞ liderine şubat ayında düzenlediğimiz operasyon gibi, ana vatanımızı ve dünyadaki çıkarlarımızı tehdit eden tüm teröristlere açık ve net bir mesaj gönderiyor; ABD, sizi adalet önüne getirmek için yorulmaz bir çaba içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, söz konusu operasyonun, ABD'nin kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmesi için sahada binlerce asker bulundurmak zorunda olmadığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Amerikan halkı adına, bu başarılı operasyonu gerçekleştiren istihbarat ve ordumuza, adanmışlıkları, profesyonellikleri ve ekip çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

CENTCOM, Al-Agal'ı öldürdüğünü açıklamıştı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından Maher al-Agal'ı öldürdüklerini duyurmuştu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DEAŞ'ın iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

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