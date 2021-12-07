​Josep Borrell’in Libya sancısı! Hezimeti öngören AB çamura yatıyor

Libya’da 24 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Avrupa Birliği (AB) karın ağrısını gösterdi.

Roma’da düzenlenen Akdeniz Diyalogları Konferansı’nda konuşan Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Libya’daki krizin çözüme ulaşması için Rusya ve Türkiye’nin ülkeden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Libya’da kendi destekledikleri adayların seçimde başarılı olamayacağını anlayınca çamura yatarak Türkiye’yi hedef alan Josep Borrell, “Libya’da Rusya ve Türkiye gibi birçok müdahale ve yabancı güç var. Krizin çözümü kapsamında bunların ülkeyi terk etmesi gerekiyor” açıklamasıyla, gerçek niyetini ortaya koydu.

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DARBECİ HAFTER'İ DESTEKLİYORLAR

Konferansta, iç savaşın başlamasıyla temsilciliklerini apar topar kapatıp ülkeden çekilen ve darbeci Hafter’e destek veren AB’nin, Libya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek için ülkeye gözlemci göndereceği de belirtildi.

AB’nin ve Fransa’nın ülkede gerek darbe sürecinde siyasi, ekonomik ve askeri anlamda, gerekse önümüzdeki günlerde düzenlenecek seçimlerde Hafter’i desteklediği biliniyor.

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