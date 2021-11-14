Dünya Kaddafinin oğlu Libyadaki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
AFRİKA

Kaddafi'nin oğlu Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kaddafinin oğlu Libyadaki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı
Seyfülislam Kaddafi

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

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