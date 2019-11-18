Dünya Kabilde askeri eğitim kampına bombalı saldırı 5 yaralı
ASYA

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.

  • Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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