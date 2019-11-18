Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

Bangladeş’te 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Bangladeş'in Chittagong kentinde, dün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katındaki doğal gaz borusu patladı. İşlek bir sokakta meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Patlama anının görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama anında etrafa molozların dağıldığı ve çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.