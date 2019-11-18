Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.
- Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.
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