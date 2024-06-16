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Bayramın 2. günü hava nasıl olacak? 17 Haziran il il hava durumu

Kurban Bayramı için sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı. Tüm yurtta etkili olacak yağmur için peş peşe uyarılar geldi. Kurban Bayramı'nın birinci günü Kurban Bayramı’nın ilk günü yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Güneşli bir havanın olacağı İstanbul’da hava sıcaklığı 30 derece… Başkent Ankara’da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir’de ise sıcak bunaltacak. Peki, Bayramın 2. günü hava nasıl olacak? 17 Haziran Pazartesi günü il il hava durumu

12:33 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Haziran başından beri ülke genelinde yaşanan bunaltıcı sıcaklar Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde yerini serin ve yağışlı havaya bırakmıştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planı yapanlar ise “Bayramda hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını aradı. Peki, yarın hava nasıl olacak? Bayramın 2. günü seyahat planı yapmayı düşünenler için hava durumu verileri haberimizde.

Bugün hava nasıl? 16 Haziran 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop’un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari’nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.


Bayramın 2. günü hava nasıl olacak? 17 Haziran hava durumu

Meteoroloji uzmanları, bayramın ikinci gününden itibaren ise sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine döneceğini belirtiyor.

Bayram süresince hava durumunun değişkenlik gösterebileceği uyarısında bulunuluyor. Tatilciler ve seyahat edeceklerin bu durumu göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

YAĞMUR GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Özellikle başta Edirne olmak üzere İstanbul üzerinden İç Anadolu'ya kadar bir sağanak geçişi olacak. Bu durum, sıcaklıkların düşmesine katkı sağladı. Bayramın ilk günü yağış özellikle Doğu bölgelerinde etkili olacak. Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı, Erzincan gibi illerde sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca Trakya, Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ankara'nın belirli ilçelerinde yağış bekleniyor. İç Anadolu'da da Sivas, Kayseri, Konya gibi bölgelerde sağanak geçişlerine dikkat edilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.



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Bayramın 2. günü hava nasıl olacak? 17 Haziran il il hava durumu