Dünya Kabul edilemez
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Kabul edilemez

Yemen’de Suudi Arabistan ve BAE’yi karşı karşıya getiren kriz büyüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, BAE destekli güçlerin Aden’deki eylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Fransız Le Monde gazetesi de Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’de ilk kez çatıştığına dikkat çekerek koalisyonun dağılabileceğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selman bin Abdulaziz
Selman bin Abdulaziz

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de İran destekli Husilere karşı kurduğu ortak askeri koalisyon tehlikeye girdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, müttefiği Abu Dabi yönetimini uyararak, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin Yemen’de meşru hükümete ait askeri ve sivil kurumları hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

APAR TOPAR SARAYA GELDİ

Açıklamanın ardından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, apar topar Suudi Arabistan’a gelerek Kralı Selman ile görüştü. Mekke’deki Mina Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE ÇARK ETTİ

BAE resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre BAE Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, “Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir” diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti. BAE ve Suudi Arabistan’ın Yemen’de çatışan tarafları diyaloğa, aklıselime ve ülkenin çıkarlarını üstün tutmaya davet ettiğini kaydeden Bin Zayid, Riyad yönetiminin Yemen’in geçici başkenti Aden’de çatışan taraflara diyalog için Suudi Arabistan’da toplanma çağrısını olumlu karşıladı.

SELMAN’DAN UYARI

Öte yandan Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yine Mekke’deki Mina Sarayı’nda pazar akşamı bir araya geldi. Kral Selman görüşmede, “Güney Geçiş Konseyi’nin, devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını hedef alan, devlet kurumlarını tahrip eden her türlü uygulamasını reddettiğini” bildirdi. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Kral Selman’ın Yemen’de “meşru kurumlara yönelik darbeyi reddetmesinden ve Riyad yönetiminin, Yemen’in birlik ve beraberliğiyle meşruiyetini destekleyen değişmez tutumundan memnuniyet duyduğunu” ifade etti.

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İLK ÇATIŞMA

Öte yandan Fransız Le Monde gazetesi, BAE destekli güçlerin geçici başkent Aden’de meşru hükümete ait askeri ve sivil kurumları ele geçirmesi yüzünden, BAE ve Suudi Arabistan arasındaki koalisyonun dağılabileceğini yazdı. Gazeteye göre; eğer Aden’in bu kontrolü sembolik ise, S. Arabistan’da Yemen Devlet Başkan Abdurabbu Mansur el-Hadi’nin varlığı göz önüne alındığında, Aden’deki bu son gelişim siyasi sahnede bir dönüm noktası ve Suud liderliğindeki ‘BAE savaş koalisyonu’nun kopuşunu ortaya koyuyor. Gazete, Yemen’de yaşanan son gelişmeyi Husilere karşı savaş koalisyonu kuran Suudi Arabistan ile BAE arasındaki ilk çatışma olduğuna dikkat çekti.

  • Dışişleri’nden Yemen açıklaması
  • Türkiye, Yemen’in Aden kentinde son günlerde yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, “Yemen’in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz” ifadesi kullanıldı. Çatışmaların, barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı’nda da devam etmesinin son derece üzüntü verici olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm taraflara diyalogla çözüm çağrısı yapıldı.

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