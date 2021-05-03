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Dünya Kahraman Mehmetçik Somalide de yaraları sarıyor
AFRİKA

Kahraman Mehmetçik Somali’de de yaraları sarıyor

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

Haber Merkezi İHA
Kahraman Mehmetçik Somali’de de yaraları sarıyor
Türk askerinin merhameti bir kez daha bölge halkının takdirini topladı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 10 adet akülü, 18 adet de aküsüz tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİ BÖLGEDE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

İhtiyaç sahiplerine hediye edilen tekerlekli sandalyeler, bölge halkı tarafından büyük takdir topladı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Mehmetçik Libyalı askerlere yoğun eğitim veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında; 10 adet akülü ve 18 adet aküsüz tekerlekli sandalye Anadolu Kışlasında düzenlenen tören ile ihtiyaç sahiplerine hediye edildi" ifadeleri kullanıldı.

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Mehmetçik merhameti: Nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı

Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
FOTOĞRAF 26
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.
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Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.
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Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.
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Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı.
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Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.
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Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.
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Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.
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Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
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İsmail, Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun. dedi.
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Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum. diye konuştu.
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Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
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İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
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Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.
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Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.
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Mehmetçik'in Mardin'e getirdiği Suriyeli çocuklar doyasıya eğlendi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.


Video: Mehmetçik Somalili çocukla el kızartmaca oynuyor


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