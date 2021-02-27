Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı



Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.

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Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

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"Ayakkabılarını bile aldılar"



Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" diye konuştu.

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