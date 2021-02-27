Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.
Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.
"Ayakkabılarını bile aldılar"
Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" diye konuştu.