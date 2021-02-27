Gündem Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı
EDİRNE

Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı

Yunan askerlerinin, sınır hattında yakaladığı göçmenleri darp ettiği, paralarını, pasaportlarını, ayakkabılarını alarak hudut hattından geri ittiği belirlendi. Mehmetçik, Edirne'de ölüme terk edilen 29 göçmeni kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı
Yunan askerlerinin darp edip yağmaladığı göçmenlere Mehmetçik sahip çıktı


Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlere yardım eli uzattı.

Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi
DÜNYA
Yunan askerleri, sınırı geçen göçmenleri döverek Türkiye'ye gönderdi

Göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Yunan askerlerinin gayri insani yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 bin kişinin hayatını Türkiye kurtardı
HAYAT
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 bin kişinin hayatını Türkiye kurtardı

Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında
DÜNYA
Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında

"Ayakkabılarını bile aldılar"


Aralarından birinin kolunun Yunan askerleri tarafından sopa ile vurarak kırıldığını belirten göçmenler, "Bizi dövdüler, pasaportlarımızı aldılar ve gönderdiler. Paralarımızı, telefonlarımızı hatta ayakkabılarımızı aldılar" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'Adalar Denizi' söylemi Yunanistan medyasında
DÜNYA
Erdoğan'ın 'Adalar Denizi' söylemi Yunanistan medyasında

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı
DÜNYA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol Google News
Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.
Korkutan manzara!

Korkutan manzara!

Onlarcası ölü halde su üzerine çıktı.
İki Martta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

Türkiye Akdeniz<br>ülkesi dışlanamaz

Türkiye Akdeniz
ülkesi dışlanamaz

Yunan Başbakan'a dış politika dersi..

30 yıllık gurbet<br>hayatına son verdi

30 yıllık gurbet
hayatına son verdi

​Köyünde kendi işinin patronu oldu, talebe yetişemiyor.

Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​İstanbul'a çok yakın doğada lüks çadırda tatil keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.