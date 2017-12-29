Kamboçya'yı 'ölüm tarlası'na çeviren örgüt: Kızıl Kmerler

20'inci yüzyılın en kanlı rejimlerinden birisi.

Hala net değil, ama 2 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyorlar.

Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya'yı 'ölüm tarlası'na çeviren zulmün mimarları: Kızıl Kmerler...

Bugün, 'Kızıl Kmerler'in sebep oldukları bu soykırım sebebiyle 'özür diledikleri' günün 19'uncu yılı. En acımasız katliamlara ve tarihin en kanlı soykırımlarından birine sebep olan Kızıl Kmerleri, liderlerini ve neyi amaçladıklarını derledik.

Kızıl Kmerler olarak bilinen rejim, 'sosyalizm' 'komünizm' adı altında Kamboçya halkına yıllarca zulmetti.

Resmi adıyla Kamboçya Komünist Partisi olan Kızıl Kmerler, ilk olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıktılar. 'Sosyalizm ve komünizm' iddiasıyla 2 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan tarihin en büyük kıyımlarından birisini gerçekleştirdiler.

1970 yılında ABD destekli askeri bir darbe ile Kral Sihanouk devrildi, yeni dönemin lideri General Lon Nol oldu. General Nol'un komünizm karşıtı olması sebebiyle Kamboçya ordusu ile Kızıl Kmerler arasında iç savaş çıktı. 5 yıllık iç savaş sonrasında Kızıl Kmerler galip çıktı ve iktidarı ele geçirdi.

Kızıl Kmerlerin sayısı kısa zaman içerisinde hızla yükseldi. 1970'de 5 bin olan Kızıl Kmerler, 1975 yılına gelinceye dek 70 bin sayıya ulaştı.

Kızıl Kmerlerin lideri Pol Pot, 1975-1979 yılları arasında Kamboçya'nın başbakanlığını yürüttü. Bu yıllarda yüzbinlerce insanın ölümüne sebep oldu.

Kızıl Kmerlerin lideri Pol Pot, 1975 yılında Kamboçya'da iktidara geldiği süreci 'milat' ilan etti ve sonraki 4 yıl içerisinde yeni bir toplum yaratma gerekçesiyle yüzbinlerce insana katliam emri yağdırdı.

Kamboçya'da Kızıl Kmerler döneminde siyasi sebepler, açlık, hastalık ve bunun gibi sebeplerden dolayı hayatını kaybeden insan sayısının 2 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor.

Kızıl Kmer iktidarı, radikal ve şiddetli politikalarıyla kendisini gösterdi. Kentlerde yaşayan insanlar kırsal alana göçe zorlandı. Kızıl Kmerler rejimine küçücük bir başkaldırı ya da itiraz, öldürülmek için bir sebep demekti.

Kızıl Kmerler, yönetimde kaldıkları süre boyunca şehirde yaşayan halkın tamamını kırsal kesimlere zorla göç ettirmiş ve pirinç tarlalarında çalışmaya zorlamıştı.

12 bin kişinin hayatını kaybettiği kanlı hapishane: S-21

Kamboçya'nın 1970'lerde en kanlı hapishanesinde, 12 bin kişi hayatını kaybetti. Sadece bir avuç dolusu insan hayatta kalmayı başarabildi.

1970'lerde, Kamboçya'sında önceden bir lise olan bu bina, Kızıl Kmerler rejimi sırasında Kamboçya soykırımının yaşandığı yerlerden biri haline dönüşüyor.

Ellerinde nasır olmayan insanlar, entelektüel bir birikimi olan insanlar, birden fazla dil bilenler kamplara gönderilerek 'ehlileştirilmek' için burada tutuldular. Dini eğitimler yasaklandı. Çocuklar, politik okullarda eğitim almaya mecbur bırakıldı. Yetişkinlere her akşam 'geliştirme' adı altında politik konuşmalar dayatıldı. Kişisel birikim yasaklandı. Para, pazar ve ticaret yasaklandı.

Kamboçya'daki Kızıl Kmer rejiminin işkencelerle dolu hapishanesi S-21. 1975-1979 yılları arasında, bu hapishanede en az 12,000 insanın öldürüldüğü biliniyor. Hapishanenin kapısından adımını atmış herkes türlü işkencelere maruz kalıyor. Karısı ve üç çocuğunu geride bırakmak zorunda kalan Chum Mey, ifadeleri almakta kullanılan daktilolaları ve hapishanenin atölyesindeki dikiş makinelerini tamir ederek hayatta kalmayı başardı. Bou Meng. S-21 mahkumlarından bir tanesi. 74 yaşındaki Meng, bir dönem kaldığı, acımasız işkencelerin yaşandığı hapishanede hayatta kalabilmesini 'ressam' olmasına borçlu.

Kızıl Kmerlerin kurmayı planladığı yeni toplum düzeni, ülkeye refah getirmedi, aksine açlık ve kıtlığa sebep oldu. Ekonomi geriledi. Pirinç tarlalarında çalışmaya zorlanan insanlar arasında salgın hastalıklar baş gösterdi. Bu tarlalar daha sonraları, 'ölüm tarlaları' olarak anıldı.

En anlamsız yasaklardan biri de, hitaplar için kısıtlama getirildi. 'Anne-baba' demek yasaklandı, herkesin birbirine 'yoldaş' demesi zorunlu hale getirildi

Müslümanlara sistematik katliam

Kamboçya''da 1970''li yıllarda hüküm süren Kızıl Kmerler tarafından uygulanan cinsel şiddetle ilgili yeni bir çalışma, ülkedeki Çam Müslüman azınlığının özellikle hedef alındığını ortaya çıkardı. Kamboçya Savunma Projesi''nin hazırladığı rapor, kurban ve görgü tanıklarıyla konuşularak hazırlanmış. Rapora göre, Kızıl Kmerler, farklı dilleri ve giyinme stilleri nedeniyle Müslümanları özellikle hedef aldı.

amboçya'da 1970'li yıllarda hüküm süren Kızıl Kmerler, binlerce kişinin ölümüne yol açtı...

İdamdan önce bile tecavüz etmişler!

Rapordaki ''Kızıl Kmerler tarafından kurulan işçi kamplarında Çam kadınlarının çoğu, cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldı. Hatta bazıları, idam edilmeden önce tecavüze uğradı'' tespitleri dikkat çekiyor. Bir görgü tanığı, daha 10 yaşındayken bir Kmer erkeğiyle evlenmek zorunda bırakıldığını ve karşı koyamadığını anlatıyor. Kızıl Kmerler iktidara geldiğinde ülkede 200 bin Müslüman yaşıyordu ve bunların üçte biri öldürüldü.

Kızıl Kmerlerin sonu: 1979

Bu kanlı ve baskıcı rejim, 1979 yılında Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesiyle son buldu.

Pol Pot'un ölüm haberi, Washington Post

Kızıl Kmerler Vietnam'ın Kamboçya'ya girmesiyle dağa çekilerek gerilla savaşlarını sürdürdüler, ancak bölgedeki etkileri 1975-1979 arasındaki kadar büyük olmadı.

Vietnam Kamboçya'yı işgal edince, Kızıl Kmerler stokladıkları gıda maddelerini Vietnam'a bırakmamak için yaktılar. Açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan binlerce Kamboçyalı bölge ülkelere sığınmak durumunda kaldı. Kanlı örgütün eli kanlı lideri Pol Pot 1998'de öldü. Pol Pot'ün ölümüyle Kızıl Kmerler büyük ölçüde dağıldı. Örgüt liderlerinden Kiyö Sampan da 1999'da yakalandı ve pek çok lideri de tutuklandı.



