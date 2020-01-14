Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki: Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey Kanada Başbakanı Trudeau, Global News televizyonuna verdiği röportajda "Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı. Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey. Yükünü masumlar çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 10:28 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 11:19 AA