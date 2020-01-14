Dünya Kanada Başbakanı Trudeaudan Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey
AMERİKA

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki: Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey

Kanada Başbakanı Trudeau, Global News televizyonuna verdiği röportajda "Son dönemde bölgede gerilim artmasaydı, o Kanadalılar şu anda evlerinde aileleriyle olurlardı. Çatışma ve savaştaysanız bu olan bir şey. Yükünü masumlar çekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklanan Ukrayna uçağındaki kurbanların, bölgede gerilim yaşanmasaydı hayatta olacaklarını söyledi.

Ukrayna uçak kazasında 176 kişi yaşamını yitirmişti.
  • Kanadalıların büyük üzüntü içinde olduklarını, olayın nasıl meydana geldiği konusunda açık yanıtlar beklediklerini ve böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasının temin edilmesini istediklerini dile getiren Trudeau, bu isteğe, İran yönetimi tarafından çok dikkatlice kulak verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İran, uçağı yanlışlıkla vurduğunu itiraf etmişti.

Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı
OYNAT 01:05
Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler yayınlandı
İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Ukrayna hükümeti, kazada ölenler için resmi bir özür ve tazminat talep etmişti.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşı bulunduğunu açıklamıştı.

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