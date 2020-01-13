Dünya İranın düşürdüğü Ukrayna uçağında kimlik tespiti 50 kişinin belli oldu
ORTADOĞU

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında kimlik tespiti: 50 kişinin belli oldu

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Mescidi, "Cesetlerden alınan 800 numune incelendi, 50 kişinin kimliği tespit edildi" dedi.

Haber Merkezi AA
Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının önünde mum yakıldı.
Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının önünde mum yakıldı.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna uçağında ölen 176 kişiden 50'sinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

  • İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Mescidi, hayatını kaybeden diğer kişilerin de kimliklerinin bir an önce belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağının kurbanlarının anısına tören düzenlendi.nn

İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:19
İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada'da düzenlenen törende hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sergilendi.
  • Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu
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İran Genelkurmay Başkanlığı: Uçak yanlışlıkla füze ile vuruldu
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