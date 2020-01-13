İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında kimlik tespiti: 50 kişinin belli oldu

Spor

Kadromuz şampiyonluk için yeterli

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’e olan güvenini yineleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut kadronun zirve şansı içinse, “Bu kadro savaşan, mücadelesi farklı bir kadro. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın” dedi.