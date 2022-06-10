Dünya Kanada metro raylarına itilen kadını suçladı Yalnız seyahat ediyordu
AVRUPA

Kanada metro raylarına itilen kadını suçladı: 'Yalnız seyahat ediyordu'

Kanada'nın Toronto şehrinde metro istasyonunda bir kadın saldırgan tarafından raylara itildi. Olay mahkemeye taşınınca Toronto Ulaşım Komisyonu kadının kendisinin de ihmalkar olduğunu ve toplu taşımada "yalnız ve yardımsız" seyahat etmesinin onun için güvenli olmadığını bilmesi gerektiğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada metro raylarına itilen kadını suçladı: Yalnız seyahat ediyordu
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Toronto'da bir kadın, saldırgan tarafından platformdan raylara itildikten sonra ihmal nedeniyle Toronto Ulaşım Komisyonu'na dava açtı ve komisyonun olayı önleyemediğini söyledi.

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Komisyon savunmasında, mağdurun uğradığı saldırıdan kısmen sorumlu olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

  • "Toplu taşımada yalnız ve yardımsız seyahat etmesinin onun için güvenli olmadığını bilmesi gerekirdi."

İtilen kadını temsil eden avukatlardan Nadia Condotta, VICE World News'e verdiği röportajda "Alınması korkunç bir savunma" dedi.

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