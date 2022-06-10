Kanada metro raylarına itilen kadını suçladı: 'Yalnız seyahat ediyordu'

Toronto'da bir kadın, saldırgan tarafından platformdan raylara itildikten sonra ihmal nedeniyle Toronto Ulaşım Komisyonu'na dava açtı ve komisyonun olayı önleyemediğini söyledi.
Komisyon savunmasında, mağdurun uğradığı saldırıdan kısmen sorumlu olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi:
- "Toplu taşımada yalnız ve yardımsız seyahat etmesinin onun için güvenli olmadığını bilmesi gerekirdi."
İtilen kadını temsil eden avukatlardan Nadia Condotta, VICE World News'e verdiği röportajda "Alınması korkunç bir savunma" dedi.