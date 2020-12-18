Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Kanadada kafasında okla yaşayan geyik görenleri şaşırttı
AMERİKA

Kanada’da kafasında okla yaşayan geyik görenleri şaşırttı

Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik görüntülendi. Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Geyiğin nasıl hayatta kaldığı tartışılıyor.
Geyiğin nasıl hayatta kaldığı tartışılıyor.

Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik görüntülendi.

Vahşi yaşamı fotoğraflayan Lee-Anne Carver, 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti. Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken hayvanının hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor.

Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Efsane indirime şikayet yağdı

'Efsane indirim'e şikayet yağdı

​Ürünü ulaşmayan, kırılan vatandaş isyan etti.
Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var

Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var

​İkinci el araçta rüzgar tersine döndü.
CHP’li Karşıyaka Belediyesi HDP logosunun benzerini şirketinde kullanmaya başladı

​Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

​Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi.
Okullar için <br>tarih belli oldu

Okullar için
tarih belli oldu

​MEB'den uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl takvimine yönelik açıklama.

Gelecek<br>nesillere miras

Gelecek
nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.