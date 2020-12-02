18Mayıs 1992’de işgal edilen Laçın artık özgür. Yenilgiyi kabul edip imzalanan ateşkes sonrası 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da da Kelbecer’den çekilen Ermenistan, Laçın’ı da terk etti. Ermenistan’a Laçın’ı boşaltması için verilen süre doldu, Azerbaycan ordusu dün kente girdi. 28 yıl sonra Laçın’e giren askerler, kent merkezine Azerbaycan bayrağı astı. Azerbaycanlı komutan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan’dır” şeklinde konuşma yaptı. Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’ın etrafındaki 3 ilden daha çekilip bölgenin gerçek sahibi Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesiyle yeni bir dönem başladı. İşgalden kurtarılan bölgeler devlet tarafından imar edilecek, şehirler, köyler, kasabalar tekrar kurulup bölgede hayat yeniden canlanacak.

REKLAM

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın’ın işgalden kurtarılışı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı. 44 gün süren savaşta şanlı bir zafer elde ettiklerini vurgulayan Aliyev, “Birkaç ili savaşarak geri aldık, birkaç ili de geri vermek zorunda kaldılar. Böylece Dağlık Karabağ sorununu çözdük. Şimdi böyle bir sorun yok. Bu sorununun devam ettiğini düşünenler yanılıyor. Düşmanı topraklarımızdan kovduk. Herkes bu gerçeği kabullenecek” diye konuştu. Fransa Senatosu’nun Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması yönünde hükümete çağrıda bulunmasıyla ilgili olarak Aliyev şunları söyledi: “Binlerce kilometre uzaktaki ülkeler konuyu tartışıyor. Fransa Senatosu’nun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa AGİT Minsk Grubunun eşbaşkanı. Bugüne kadar bir taşı taş üstüne koydu mu? Sorunun çözümü için adım attı mı? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya’yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.”

REKLAM

DÜNYA Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda: Ekmek bulamayabilirler!

NAHÇIVAN’LA BİRLEŞİYORUZ

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında 10 Kasım’da imzalanan bildiri gereği Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma koridorunun öneminden bahseden Aliyev, “Nahçıvan’ı kuşatmadan çıkarıyoruz ve aynı zamanda yeni bir ulaşım koridoru açıyoruz. Bundan bütün ülkeler faydalanacak. Azerbaycan, onun ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile birleşiyor. Azerbaycan Türkiye ile birleşiyor. Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve isterlerse Ermenistan bu koridora katılabilir. Böylelikle bölgede beşli yeni bir işbirliği platformu oluşturulabilir. Bu fikri hem Rusya hem de Türkiye devlet başkanlarına iletmiştim. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Vladimir Putin bunu memnuniyetle karşıladı. Bildiride bizim için bir numaralı konu, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlamak ve aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni bir ulaşım koridoru oluşturmak” dedi.

Laçın’a ay yıldızlı bayrak

Azerbaycan askeri Laçın kent merkezine ay-yıldızlı bayrağı astı.

Laçın koridoru Ruslarda

Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın’de Ermenistan’ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. “Laçın koridoru” yıllarca Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimi için adeta can damarı oldu. Ermeniler bu yolu hem askeri ikmal, hem de altyapı ve ticari ihtiyaçları için kullanıyordu. İmzalanan anlaşma kapsamında, Dağlık Karabağ’la Ermenistan arasındaki tek yol olan koridorun derinliği 5 km olacak. Bu koridorda kontrolü 5 yıl boyunca geçici olarak Rus askeri sağlayacak.