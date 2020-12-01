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Dünya Ermenistanı bekleyen büyük tehlike kapıda Ekmek bulamayabilirler
ASYA

Azerbaycan'ın tarihi yenilgiye uğrattığı Ermenistan'da ekmek kıtlığı tehlikesi!

Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda: Ekmek bulamayabilirler!

27 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki kontrolünü Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaş sonrasında kaybeden ve geri çekilme kararı alan Ermenistan'da yeni bir tehlike daha kapıya dayandı. Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilme kararı ile ülkede üretilen tahılın yüzde 75'inin de kaybedildiğine vurgu yapan yetkililer çok yakında ülkede ekmek kıtlığının yaşanabileceğini kaydediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Foto/arşiv: AFP) Dağlık Karabağ'da üretilen tahıl ürünlerinin kaybedilmesiyle ülkede ekmek kıtlığı tehlikesi ortaya çıktı.
(Foto/arşiv: AFP) Dağlık Karabağ'da üretilen tahıl ürünlerinin kaybedilmesiyle ülkede ekmek kıtlığı tehlikesi ortaya çıktı.

Azerbaycan ile 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe alan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da uluslararası mahkemelerde açılacak davaların sonucunda ortaya çıkması muhtemel 50 milyar dolarlık tazminatın nasıl ödeneceğine ilişkin tartışmalar sürerken ülkenin tarımdan sorumlu eski bakanından kapıdaki yeni tehlikeye ilişkin uyarı geldi.

Ermenistan Tarımdan Sorumlu eski Bakanı Artur Khachatryan, Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle ülkenin çok yakında ciddi gıda güvenliği sorunları ile karşı karşıya kalacağını belirtirken bu durumun öncelikle ekmek arzı ve fiyatlarında kendisini göstereceğine dikkat çekti.

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TAHILIN YÜZDE 75'İ KAYBEDİLDİ

Ermenistan'da yılda yaklaşık 200 bin ton tahıl üretildiğini bunun 150 bin tonunun Dağlık Karabağ bölgesinden temin edildiğini ifade eden Khachatryan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü kaybetmesiyle üretilen tahılın da yüzde 75'ininin kaybedildiğini dile getirdi.

Artur Khachatryan

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EKMEK KITLIĞI KAPIDA!

Öte yandan Ermenistan'ın yılda yaklaşık 250 bin ton tahıl ithal ettiğine de dikkat çeken Khachatryan, ''Yurt dışından alımlarla boşluğu doldurmamız gerekecek. Doların yükselişte olduğu göz önüne alındığında, ekmek arzı ve fiyatı ile ilgili sorun yaşayacağız. Ermenistan'da savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir.'' diye konuştu.

MAALESEF STRATEJİMİZ YOK!

Koronavirüs ile bağlantılı olarak büyük ihracatçı ülkelerden tahıl ihracatına getirilen kısıtlamaların da göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapan Khachatryan, ''Ekmeğin fiyatı yükselirse her şeyin fiyatı artacaktır. Maalesef gıda güvenliği stratejimiz yok.'' dedi.

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