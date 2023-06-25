Karadağ Başbakanı Abazovic'ten Türkiye'ye övgü: Balkanlar'da kilit ülke konumuna geldi

"Karadağ 2008 yılında Birliğe üyelik başvurusunda bulundu ve iki yıl sonra adaylık statüsü verildi. 2012 yılında katılım müzakereleri başladı ancak 10 yıldır müzakereler devam ediyor. Karadağ'ın AB genişleme sürecindeki üyeliğinin mükemmel olacağını düşünüyorum çünkü Karadağ güvenilecek bir ülke. Hiçbir komşumuzla sorunumuz yok. Son yıllarda organize suç örgütlerine karşı ciddi mücadele başlattık. Aynı zamanda yolsuzlukla ilgili mücadelemiz de devam ediyor. Her ülke gibi bizim de bazı sorumlarımız var ancak AB entegrasyonu bağlamında kısa zamanda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve AB'ye de girmeye hazır olacağız."