EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.