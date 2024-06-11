"SSK - Bağkur maaşları ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın onayıyla ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı. Bu süreçte maaş ödemelerinin takvimi de merak edilmeye başlandı.
"Bu ay maaşlar ne zaman, erken yatar mı? SSK - Bağkur maaşları ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri sorgulanıyor. 5 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla 3000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu.
EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.
Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti.
2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sene emekli maaşlarının bayram önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.
SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını paylaştı. İkramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı.
GEÇEN YIL BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI
Geçen yıl Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.
SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.