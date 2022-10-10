Dünya Karadağın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic Türkiyenin varlığı çok önemli
AVRUPA

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic: Türkiye’nin varlığı çok önemli

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, “Bence istikrar için Türkiye'nin Balkanlar'daki varlığı, özellikle Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu akılda tutularak çok önemli” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadağın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic: Türkiye’nin varlığı çok önemli
Perisa Kastratovic

Büyükelçi Kastratovic, Türkiye’deki yaşamını, Türk kültürünü ve Türkiye - Balkan ilişkisini değerlendirdi.

Ülkesini Türkiye’de temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu söyleyen Kastratovic, Türkiye’nin kültürünü deneyimlemeyi seven insanlara birçok olanak sunan güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Büyükelçi atanmandan önce Türkiye’ye bir ziyareti olmadığının altını çizen Kastratovic, “Biliyorsunuz burası büyük bir ülke. Konukseverlik ve bu ülkenin insanlarının yetenekli olması olumlu bir izlenim bırakan ilk şeyler. Türk vatandaşlarının bu girişimci ruhunu ne kadar seviyorum ve biliyorsunuz. Siz tüm dünyada çok ünlüsünüz” diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TATTIĞIM HER ŞEYİ SEVİYORUM"

Kastratovic, Türk mutfağının çok güzel olduğunu söyleyerek, “Sanırım bu benim en büyük sorunum. Gördüğünüz gibi tattığım her şeyi seviyorum” dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA ÖVGÜ

“Nereye giderseniz gidin, gerçekten farklı uygarlıkların kalıntılarını bulabilirsiniz” diyen Büyükelçi Kastratovic, “Bu uygarlık katmanlarını ve farklı uygarlıkları gerçekten görebilirsiniz. Türkiye'de birçok müzeyi ziyaret etme zevkini yaşadım. Şu anda, Kültür ve Turizm Bakanı'nı, bu müzeleri ilginç kılmak için ne kadar çaba harcadıklarını ve bu ülkenin kültürel mirasını korumak ve tanıtmak için ne kadar çaba harcadıklarını takdir etmeliyim. Dolayısıyla kültürel mirastan bahsettiğimizde buranın gerçekten eşsiz bir ülke olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"HER İKİ ÜLKENİN DE AB’YE ÜYE OLMA ARZUSU AYNI"

Türkiye’nin Karadağ’ı 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış olan ilk ülkelerden biri olduğu bilgisini veren Kastratovic, “İlişkilerimiz o zamandan beri sürekli gelişiyor. Siyasi düzeyde bugün mükemmel ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. NATO’da ortak ülkelere sahibiz ve her iki ülkenin de Avrupa Birliği’ne üye olma arzusu aynı. Ekonomik ticaretimizi daha da artırmak ve diğer tüm alanlarda bağlarımızı geliştirmek gelecekte vurgulamamız gereken bir şey” diye konuştu.

Türkiye’nin Karadağ ile ikili ticaret hacmi konusunda her zaman ilk 10 ülkeden biri olduğunun altını çizen Kastratovic, Türk vatandaşların Karadağ’da mülk satın almasına izin veren, Türk sermayesiyle kurulmuş 3 bine yakın şirket olduğunu ve Karadağ’ı turist olarak ziyaret eden Türk vatandaşı sayısını her zaman artırmayı başardıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'DAKİ VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye Balkan ilişkilerini değerlendiren Büyükelçi Kastratovic, “Bence istikrar için Türkiye'nin Balkanlar'daki varlığı, özellikle Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu akılda tutularak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı
DÜNYA
Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Kim Jong-Un gözdağı veriyor: Kuzey Kore yeni tip karadan karaya orta menzilli balistik füzeyi denedi
DÜNYA
Kim Jong-Un gözdağı veriyor: Kuzey Kore yeni tip karadan karaya orta menzilli balistik füzeyi denedi

Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar
DÜNYA
Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar
Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Kızıldeniz'den geldi: Keşif dalışında ilk defa görüldü.
Kievde art arda patlamalar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'den sonraki durağı İngiltere ve Almanya'ya olacak

​Zelenskiy'den saldırı sonrası ilk açıklama: Sığınaklardan çıkmayın.

​Ağustos'ta işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 oldu.

MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a operasyon.

​PKK yandaşları 'polis şiddeti' diye yaymıştı.

​Uçakların teslimatı durdurulmuştu

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.

​Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.