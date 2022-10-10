Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic: Türkiye’nin varlığı çok önemli

Büyükelçi Kastratovic, Türkiye’deki yaşamını, Türk kültürünü ve Türkiye - Balkan ilişkisini değerlendirdi.

Ülkesini Türkiye’de temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu söyleyen Kastratovic, Türkiye’nin kültürünü deneyimlemeyi seven insanlara birçok olanak sunan güzel bir ülke olduğunu söyledi.

Büyükelçi atanmandan önce Türkiye’ye bir ziyareti olmadığının altını çizen Kastratovic, “Biliyorsunuz burası büyük bir ülke. Konukseverlik ve bu ülkenin insanlarının yetenekli olması olumlu bir izlenim bırakan ilk şeyler. Türk vatandaşlarının bu girişimci ruhunu ne kadar seviyorum ve biliyorsunuz. Siz tüm dünyada çok ünlüsünüz” diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TATTIĞIM HER ŞEYİ SEVİYORUM"

Kastratovic, Türk mutfağının çok güzel olduğunu söyleyerek, “Sanırım bu benim en büyük sorunum. Gördüğünüz gibi tattığım her şeyi seviyorum” dedi.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA ÖVGÜ

“Nereye giderseniz gidin, gerçekten farklı uygarlıkların kalıntılarını bulabilirsiniz” diyen Büyükelçi Kastratovic, “Bu uygarlık katmanlarını ve farklı uygarlıkları gerçekten görebilirsiniz. Türkiye'de birçok müzeyi ziyaret etme zevkini yaşadım. Şu anda, Kültür ve Turizm Bakanı'nı, bu müzeleri ilginç kılmak için ne kadar çaba harcadıklarını ve bu ülkenin kültürel mirasını korumak ve tanıtmak için ne kadar çaba harcadıklarını takdir etmeliyim. Dolayısıyla kültürel mirastan bahsettiğimizde buranın gerçekten eşsiz bir ülke olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"HER İKİ ÜLKENİN DE AB’YE ÜYE OLMA ARZUSU AYNI"

Türkiye’nin Karadağ’ı 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış olan ilk ülkelerden biri olduğu bilgisini veren Kastratovic, “İlişkilerimiz o zamandan beri sürekli gelişiyor. Siyasi düzeyde bugün mükemmel ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. NATO’da ortak ülkelere sahibiz ve her iki ülkenin de Avrupa Birliği’ne üye olma arzusu aynı. Ekonomik ticaretimizi daha da artırmak ve diğer tüm alanlarda bağlarımızı geliştirmek gelecekte vurgulamamız gereken bir şey” diye konuştu.

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Türkiye’nin Karadağ ile ikili ticaret hacmi konusunda her zaman ilk 10 ülkeden biri olduğunun altını çizen Kastratovic, Türk vatandaşların Karadağ’da mülk satın almasına izin veren, Türk sermayesiyle kurulmuş 3 bine yakın şirket olduğunu ve Karadağ’ı turist olarak ziyaret eden Türk vatandaşı sayısını her zaman artırmayı başardıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'DAKİ VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye Balkan ilişkilerini değerlendiren Büyükelçi Kastratovic, “Bence istikrar için Türkiye'nin Balkanlar'daki varlığı, özellikle Türkiye'nin NATO ülkesi olduğu akılda tutularak çok önemli” ifadelerini kullandı.

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