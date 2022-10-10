Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna güne füze saldırısı ve patlama sesleri ile uyandı.
Başkent Kiev'de büyük patlamalar meydana gelirken çok sayıda binadan dumanlar yükseldi.
ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
ODESSA'DA PATLAMA SESLERİ
Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim, "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.
ZELENSKİY: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN
Zelenskiy: Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.
KİEV BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.
Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini paylaştı.
UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: FÜZELER CESARETİMİZİ YOK EDEMEZ
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, saldırılara ilişkin, "Teröristlerin füzeleri cesaretimizi yok edemez, başkentimizin kalbi vurulduğunda bile. Müttefiklerimizin kararlılığını da sarsamazlar. Geri dönülemez biçimde yıktılar tek şey Rusya'nın geleceğidir" şeklinde tweet attı.
Patlamalardan bir saat önce Ukrayna başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldığı belirtildi. Tanıklar binalardan siyah duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.