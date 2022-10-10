Dünya Rusya intikam saldırısı başlattı Kieve bomba yağdırdılar
AVRUPA

Rusya intikam saldırısı başlattı: Kiev'e bomba yağdırdılar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalarda dumanlar yükselirken ilk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı. Saldırıların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtilirken Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, "Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Bizi dünyadan silmek istiyorlar. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." diyerek Ukrayna halkını uyardı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya intikam saldırısı başlattı: Kieve bomba yağdırdılar
Kiev patlamalarla sarsıldı.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprünün vurulması ile tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna güne füze saldırısı ve patlama sesleri ile uyandı.

Başkent Kiev'de büyük patlamalar meydana gelirken çok sayıda binadan dumanlar yükseldi.

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

ODESSA'DA PATLAMA SESLERİ

Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim, "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.

ZELENSKİY: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN

Zelenskiy: Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.

KİEV BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Rus füzelerinin Klitschko Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
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Rus füzelerinin Klitschko Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
Sabah saatlerinde saldırıların şiddetini artıran Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Klitschko Köprüsü'nü vurdu.


UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: FÜZELER CESARETİMİZİ YOK EDEMEZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, saldırılara ilişkin, "Teröristlerin füzeleri cesaretimizi yok edemez, başkentimizin kalbi vurulduğunda bile. Müttefiklerimizin kararlılığını da sarsamazlar. Geri dönülemez biçimde yıktılar tek şey Rusya'nın geleceğidir" şeklinde tweet attı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri: Zelensky'nin ofisinin yakınlarına füze düştü
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok kente sabaha karşı çok sayıda seyir füzesi saldırısı düzenlendi. Ukraynalı yetkililer, Kiev'i vuran füzelerden birinin SBU ofisinin bulunduğu Volodymyrska Caddesi'ne düştüğünü ve Zelenskiy'in ofisinin yakınlarda olduğunu açıkladı.

Patlamalardan bir saat önce Ukrayna başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldığı belirtildi. Tanıklar binalardan siyah duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.

BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
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BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kiev'deki ofisini vurdu. O anlarda bölgeden gelişmeleri aktaran BBC muhabiri, canlı yayını terk ederek uzaklaştı.



Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama anı
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Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama anı
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anı köprüden geçen bir aracın kamerasına anbean böyle yansıdı.

Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?
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Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?
Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

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Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

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