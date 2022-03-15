Karikatüristler mülteci ayrımı yapan Batı'nın maskesini düşürdü: Merhameti herkes hak ediyor

Avrupa ülkelerinin mültecilere yönelik ikiyüzlülüğünü bu kez karikatüristler, çizimleriyle dünya gündemine taşıdı. Farklı uyruklardan sanatçılar, Batı’nın mülteciler konusundaki tezadını çizgilere taşırken, tepkilerini de Yeni Şafak’a dile getirdi.
- İtalyan çizer Emanuele Del Rosso, “Ukrayna savaşı gibi savaşların beyaz olmayan ve Avrupalı olmayanların da başına geldiğini hatırlamamız gerekiyor” dedi.
Batı’nın ırkçı tutumuna sessiz kalmayan çizerlerden biri de Ürdünlü Emad Hajjaj.
- Haijjaj, “Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yemen’de, Filistin’de, Mısır’da Irak’ta binlerce insan öldü. Ukrayna’daki kriz Avrupa’nın ırkçılığını açığa çıkardı” dedi.
- 11 Eylül saldırılarıyla ilgili çizimleriyle tanınan Ürdün asıllı Ohiolu çizer Rafat Alkhatib ise “Batı’nın bu tutumu herkes tarafından zaten bilinen bir iki yüzlülüktü” diyor.
Dünyanın Orta Doğu ve Avrupa halklarına farklı biçimde davrandığını belirten Filistin asıllı İsveçli çizer Mahmoud Abbas “Suriyeliler Rus silahlarıyla öldürüldüğünde kimsenin umurunda değil ama Ukraynalılar aynı silahla öldürüldüğünde dünya onları destekliyor ve dayanışma içinde hareket ediyor” dedi.