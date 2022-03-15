Karikatüristler mülteci ayrımı yapan Batı'nın maskesini düşürdü: Merhameti herkes hak ediyor Karikatüristler mültecilere beyaz-esmer ayrımı yapan Avrupalıları çizgileriyle eleştirdi. Yeni Şafak o karikatüristlerle konuştu. İtalyan çizer Emanuele Del Rosso: Savaşların beyaz ve Avrupalı olmayanların da başına geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Ürdünlü Emad Hajjaj: Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Filistin asıllı İsveçli çizer Mahmoud Abbas: Suriyeliler Rus silahlarıyla öldürüldüğünde kimsenin umurunda değil.

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