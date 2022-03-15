Dünya Karikatüristler mülteci ayrımı yapan Batının maskesini düşürdü Merhameti herkes hak ediyor
AVRUPA

Karikatüristler mülteci ayrımı yapan Batı'nın maskesini düşürdü: Merhameti herkes hak ediyor

Karikatüristler mültecilere beyaz-esmer ayrımı yapan Avrupalıları çizgileriyle eleştirdi. Yeni Şafak o karikatüristlerle konuştu. İtalyan çizer Emanuele Del Rosso: Savaşların beyaz ve Avrupalı olmayanların da başına geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Ürdünlü Emad Hajjaj: Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Filistin asıllı İsveçli çizer Mahmoud Abbas: Suriyeliler Rus silahlarıyla öldürüldüğünde kimsenin umurunda değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Karikatüristler mülteci ayrımı yapan Batının maskesini düşürdü: Merhameti herkes hak ediyor
Karikatüristler Batı'nın mülteci ayrımcılığını eleştirdi.

Avrupa ülkelerinin mültecilere yönelik ikiyüzlülüğünü bu kez karikatüristler, çizimleriyle dünya gündemine taşıdı. Farklı uyruklardan sanatçılar, Batı’nın mülteciler konusundaki tezadını çizgilere taşırken, tepkilerini de Yeni Şafak’a dile getirdi.

Emanuele Del Rosso
Emanuele Del Rosso

  • İtalyan çizer Emanuele Del Rosso, “Ukrayna savaşı gibi savaşların beyaz olmayan ve Avrupalı olmayanların da başına geldiğini hatırlamamız gerekiyor” dedi.
Emanuele Del Rosso'nun karikatürü.
Emanuele Del Rosso'nun karikatürü.

Batı’nın ırkçı tutumuna sessiz kalmayan çizerlerden biri de Ürdünlü Emad Hajjaj.

Emad Hajjaj
Emad Hajjaj
  • Haijjaj, “Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yemen’de, Filistin’de, Mısır’da Irak’ta binlerce insan öldü. Ukrayna’daki kriz Avrupa’nın ırkçılığını açığa çıkardı” dedi.

Rafat Alkhatib
Rafat Alkhatib

  • 11 Eylül saldırılarıyla ilgili çizimleriyle tanınan Ürdün asıllı Ohiolu çizer Rafat Alkhatib ise “Batı’nın bu tutumu herkes tarafından zaten bilinen bir iki yüzlülüktü” diyor.
Rafat Alkhatib'in çizimi.
Rafat Alkhatib'in çizimi.

Dünyanın Orta Doğu ve Avrupa halklarına farklı biçimde davrandığını belirten Filistin asıllı İsveçli çizer Mahmoud Abbas “Suriyeliler Rus silahlarıyla öldürüldüğünde kimsenin umurunda değil ama Ukraynalılar aynı silahla öldürüldüğünde dünya onları destekliyor ve dayanışma içinde hareket ediyor” dedi.

Mahmoud Abbas'ın çizdiği karikatür.
Mahmoud Abbas'ın çizdiği karikatür.
Bu fotoğraf hakkında bir şeyler Mahmoud Abbas
Bu fotoğraf hakkında bir şeyler Mahmoud Abbas

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