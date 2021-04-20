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Dünya Karşılıklı uçuşlar başladı korkulan oldu Auckland Havalimanında bir çalışan pozitif
ASYA

Karşılıklı uçuşlar başladı korkulan oldu: Auckland Havalimanı’nda bir çalışan pozitif

Yeni Zelanda ve Avusturalya arasında uçuşlar bir yılın ardından yeniden başladı ancak korkulan oldu.

Auckland Havalimanı’nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi İHA
Karşılıklı uçuşlar başladı korkulan oldu: Auckland Havalimanı’nda bir çalışan pozitif
Karşılıklı uçuşların 1 yıl sonra başladığı Yeni Zelanda ve Avusturalya’da korkulan oldu.

Dünya genelinde artan korona virüs salgınında pek çok ülke karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana uçuşların durdurulduğu Yeni Zelanda ve Avusturalya arasındaki uçuşlar seyahat balonu yöntemi ile dün yeniden başladı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Karşılıklı uçuşların, normal hayata dönüşü noktasında önemli olduğu değerlendirilirken Avusturalya’nın Sydney kentinden kalkan uçak Yeni Zelanda’nın Auckland kentine iniş yaptı. Uçaktan inenlerin yakınları birbirine sarılarak bu anları kutlarken, herkesi umutlandıran olayın ardından kötü haber geldi. Seyahat balonunun başlamasından bir gün sonra Yeni Zelanda’daki Auckland Havalimanı’nda bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı. Olayın açıklanmasının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, açılış olduğunda vakaların da olacağını bildiklerini ifade ederek, “Bunun, seyahatimizin bir parçası olduğunu kabul ediyoruz, Avusturalya’nın da bunu kabul ettiğini düşünüyorum” dedi. Ardern, tespit edilen vakanın seyahat balonu yöntemiyle bağlantılı olmadığını düşündüklerini söyledi.

HAVALİMANI ÇALIŞANI AŞI OLMUŞ

Öte yandan korona virüs testi pozitif çıkan havalimanı çalışanına daha önce korona virüs aşısının ilk dozu yapıldığı bildirildi. Virüse yakalanan çalışanın yüksek riskli ülkelerden gelen bazı uçakları temizlediği kaydedildi.
Avusturalya’da salgında 29 bin 500 korona virüs vakası tespit edilirken, 910 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni Zelanda’da ise 2 bin 200 korona virüs vakası doğrulanırken 26 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında seyahatler yeniden başladı: Sevdiklerine kavuşanlar gözyaşlarına boğuldu
FOTOĞRAF 8
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülke gibi Avustralya ve Yeni Zelanda karşılıklı uçuşları durdurdu.
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Mart 2020 tarihinden itibaren uçuşların durduğu her iki ülke bugünden itibaren birbirlerine yeniden seyahate başladı.
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Avustralya’nın Sydney kentinden yerel saatle 07.00’da kalkan uçak, Yeni Zelanda’nın Auckland kentine iniş yaptı.
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Seyahat eden kişilerin sevdikleriyle sarıldığı ve hasret giderdiği anlar ise kameralara yansıdı.
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Konu ile ilgili konuşan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Dikkatli bir şekilde gerçekleşecek, tıbbi ve sağlık korumaları için çok sıkı çalışacak. Avustralyalıları gibi riske atmayacağım” dedi. Birkaç hafta önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, “Her iki tarafta da seyahat edenler, bunu broşürlerin rehberliğinde yapacaklar. Bir salgın olması durumunda insanların seyahatin aksama olasılığını planlaması gerekecek” ifadelerini kullandı.
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Havayolu şirketleri, Mayıs ayının sonuna haftalık kadar uçuş sayısının 180’e kadar çıkarılmasının planlandığını duyurdu. Bu sayı, pandemi öncesi sürecin yüzde 70’ine denk geliyor.
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Yeni Zelanda’da son açıklanan verilere göre, salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 2 bin 596 olarak açıklanırken, 26 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.
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Ülkedeki aktif vaka sayısı 102 olarak açıklandı. Öte yandan Avustralya’da toplam vaka sayısının 29 bin 531 olduğu, 910 kişinin virüsten hayatını kaybettiği ve aktif vaka sayısının 2 bin 184 olduğu bildirildi.
Avustralya ve Yeni Zelanda arasında seyahatler yeniden başladı: Sevdiklerine kavuşanlar gözyaşlarına boğuldu
Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar, geçtiğimiz geçen yıl mart ayından sonra karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahatlere başladı.


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