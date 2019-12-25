Dünya Kaşıkçının katilleri için tiyatro bitti Türkiyenin atacağı adımlar var
ORTADOĞU

Kaşıkçı'nın katilleri için tiyatro bitti: Türkiye'nin atacağı adımlar var

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayeti için kurulan 'mahkeme' katilleri adeta akladı. Cinayetin arkasında olmakla suçlanan Prens Selman'a yakın isimler hiçbir ceza almazken, gözler bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlarda olacak. Cemal Kaşıkçı davasında adaletin yerini bulması için BM Güvenlik Konseyi kararı ile özel bir mahkeme kurulması gerektiğini belirten Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Türkiye, BMGK üyesi ülkelerle temasta bulunarak, uluslararası geçici ceza mahkemesi kurulmasını sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı'nın katilleri için kurulan mahkeme görünümlü tiyatro sona erdi.

Savcılık ismini açıklamadığı 5 kişiye idam ve 3 kişiye ise hapis cezası verildiğini duyurdu. Cinayetin bir numarası olarak görülen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanları ve ona yakın isimlerin hiçbirine bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan 'mahkemesinin' verdiği hükümler kamuoyunun büyük tepkisini çekerken, gözler bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlarda olacak.

Peki bu adımlar neler? Türkiye, Cemal Kaşıkçı'nın katilleri ve azmettiricileri için davayı uluslararası mahkemelere nasıl taşıyacak?

Prof. Dr. Selami Kuran

Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran'a göre, Kaşıkçı davasında Türkiye'nin atabileceği diplomatik ve hukuki adımlar bulunuyor.

Cemal Kaşıkçı davasında adaletin yerini bulması için 'uluslararası geçici ceza mahkemesinin' kurulabileceğine dikkat çeken Kuran, "Bu mahkemenin kurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar çıkarması gerekiyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülke. Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post yazarı olması nedeniyle cinayet ABD kamuoyunda büyük infial uyandırdı. Türkiye, BMGK üyesi ülkelerle temasta bulunarak böyle bir kararı çıkarması mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

BMGK NEZDİNDE ÖZEL MAHKEME

BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulacak mahkemenin özel bir statüde olduğunu vurgulayan Kuran, "Bu mahkeme geçici bir mahkemedir. Devamlı statüde çalışmazlar, belirli cinayet ve katliama bakmakla yükümlüdürler. Yetkileri bu kadardır. Siyasi bir dava olmadığı için küresel güçlerin buna en azından ılımlı yaklaşabileceğini düşünüyorum. Türkiye, bu yönde diplomatik ve hukuki girişimlerde bulunabilir. Bu imkansız bir şey değil, bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bu cinayete azmettiren gerek bürokratik ve gerekse siyasi kişilerin yargılanması ve cezalandırılması yolu açılabilir" diye konuştu.

UCM'DE BU DAVA GÖRÜLEMEZ

Cemal Kaşıkçı davasının 'soykırım ve savaş suçu' olmadığının altını çizen Kuran, bireysel bir dava olması nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu davanın görülemeyeceğinin de altını çizdi.

HUKUK İLKELERİNE UYULMADI

Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasının kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü belirten Kuran, "Bu dava büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Türkiye başta olmak üzere birçok Batılı diplomat bu davaya ilgiliydi. Uluslararası hukukun temel prensiplerine hiçbir şekilde riayet edilmediğini gösteriyor. Bu kararla Suudi Arabistan, kamuoyunun tepkilerini azaltmak için bir ceza davası yürütüldüğünü görüyoruz" diye konuştu.

AZMETTİRİCİLER YARGILANMALI!

Cemal Kaşıkçı davasında adaletin yerini bulması için katiller kadar onları azmettiren isimlerin de yargılanması gerektiğini söyleyen Kuran, şöyle devam etti:

  • "Ceza hukukunda temel prensip şudur, suçu işleyen fail ile azmettiren aynı cezayı alır. Cinayeti planlayanlardan başta Prens Selman olmak üzere, istihbarattan üst düzey elemanlarının ve konsolosun tamamen bu dava dışında tutulduğunu görüyoruz. İdama mahkum edilen kişiler, bu suçu işledikleri sabit ise, bu cinayeti üst düzey kadrolardan onay almadan yapmaları mümkün değil. Bu konuda CIA raporu var. Bu raporda, cinayet talimatının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğine ilişkin bir sonucua ulaşılıyor"

Erdoğan: 'Kaşıkçı 7,5 dakika boğularak öldürüldü'
OYNAT 02:43
Erdoğan: 'Kaşıkçı 7,5 dakika boğularak öldürüldü'
Arjantin'de iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin 'Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Kaşıkçı'nın 7,5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var. Sorumlular Türkiye'de yargılanmalıdır' ifadelerini kullandı.
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Yerli otodaöne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
Selin vurduğu<br> kentte yol çöktü

Selin vurduğu
kentte yol çöktü

​Eğitime ara verildi ekipler müdahalede zorlanıyor.
Paketi açınca gözlerine inanamadı

Paketi açınca gözlerine inanamadı

'Robin Hood' olarak bilinen hayırsever o sese kayıtsız kalmadı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Asgari ücrette<br>tarih belli oldu

Asgari ücrette
tarih belli oldu

​Milyonların beklediği rakam yarın saat 14.00'te açıklanacak.

Özel statüde<br>mahkeme kurulabilir

Özel statüde
mahkeme kurulabilir

Suudi yargısı akladı, Türkiye'nin atacağı adımlar var.
​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

​140 yıl önce Ayasofya'nın içi

Fransız koleksiyonerin arşivinden çıktı.
5 ilde<br>71 noktada yangın

5 ilde
71 noktada yangın

​Karadeniz'de çıkan orman yangınları devam ediyor.
70 ile yağış uyarısı

70 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
Koca kent<br>sele teslim oldu

Koca kent
sele teslim oldu

İzinler iptal, okullar tatil edildi yeni sağanak bekleniyor.
Türkiye'ye muhalefet partisi

Türkiye'ye muhalefet partisi

​80 yıldır değişmeyen gelenek millet için yapılanlara karşı çıkıyor.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Diagne ocak ayından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.
Feci kaza

Feci kaza

​Kayseri'de devrilen otobüste 23 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.