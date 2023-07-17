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Katar Büyükelçisi Al Sani: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı resmi ziyareti "çok önemli" gördüklerini belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere ve iş birliğine ivme kazandıracağını söyledi.

12:50 . 17/07/2023 Pazartesi
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Türkiye/Katar

Türkiye/Katar

Büyükelçi Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a yapacağı resmi ziyaretin önemine ve bunun Türkiye-Katar ilişkilerine yansımasına ilişkin soruları yanıtladı.


Al Sani, Katar-Türkiye ilişkilerinin
"stratejik ve sağlam"
olduğunu vurgulayarak,
"Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılını kutluyoruz. Bu ilişkiler çeşitli ekonomik, güvenlik, askeri, siyasi ve diğer alanları kapsayarak gelişip genişledi. Geride kalan 50 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok dönüm noktasından ve zorluktan geçti. Bu ilişkiler gelişip netleşerek bugünkü güçlü ve benzersiz haline ulaştı"
değerlendirmesini yaptı.

İki ülkenin iş birliği alanlarını genişletmek, belirlenen hedeflere ulaşmak ve engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalıştığına işaret eden Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği alanlarının oldukça sağlam olduğuna dikkati çekti.


Al Sani, Katar'da 2022'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin güvenilir ortaklardan biri olduğunu belirterek, 6 Şubat'taki depremlerde de Katar'ın tüm imkanlarıyla Türkiye'nin yanında bulunduğunu kaydetti.




#Katar
#Recep Tayyip Erdoğan
#Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani
23 dakika önce
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