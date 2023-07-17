Katar Büyükelçisi Al Sani: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek

Türkiye/Katar
Büyükelçi Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a yapacağı resmi ziyaretin önemine ve bunun Türkiye-Katar ilişkilerine yansımasına ilişkin soruları yanıtladı.
İki ülkenin iş birliği alanlarını genişletmek, belirlenen hedeflere ulaşmak ve engelleri ortadan kaldırmak için sürekli çalıştığına işaret eden Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği alanlarının oldukça sağlam olduğuna dikkati çekti.
Al Sani, Katar'da 2022'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin güvenilir ortaklardan biri olduğunu belirterek, 6 Şubat'taki depremlerde de Katar'ın tüm imkanlarıyla Türkiye'nin yanında bulunduğunu kaydetti.