Katar Büyükelçisi Al Sani: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti ikili ilişkileri geliştirecek

"Bu yıl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılını kutluyoruz. Bu ilişkiler çeşitli ekonomik, güvenlik, askeri, siyasi ve diğer alanları kapsayarak gelişip genişledi. Geride kalan 50 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok dönüm noktasından ve zorluktan geçti. Bu ilişkiler gelişip netleşerek bugünkü güçlü ve benzersiz haline ulaştı"