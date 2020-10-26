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Dünya Katar ve Libya arasında güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalandı
AFRİKA

Katar ve Libya arasında güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalandı

Katar ve Libya arasında, terör ve organize suçla mücadelede koordinasyonu öngören güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalandı. İki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırasının ardından iki taraftan da ikişer temsilcinin içinde yer alacağı iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik meselelerini ortak biçimde takip edecek bir komitenin kurulması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Muhammed Tahir Siyala
Muhammed Tahir Siyala

Katar resmi haber ajansı QNA, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, ülkesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini ilerletmenin yollarının ele alındığı ifade edilirken, Libya'daki son gelişmelerin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Katar Başbakanı ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin, Doha'yı ziyaret eden Libya heyetiyle görüştüğü bildirildi.

QNA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

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İki ülke arasında iş birliği mutabakat muhtırası imzalandı

Görüşmenin ardından, iki ülkenin İçişleri Bakanları arasında güvenlik iş birliği alanında mutabakat muhtırası imzalandığı paylaşıldı.

Libya basınında yer alan haberlere göre, anlaşma iki ülkenin özellikle terör ve organize suçla mücadele alanlarında en az üç yıl boyunca iş birliği yapmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan mutabakat muhtırasının ardından iki taraftan da ikişer temsilcinin içinde yer alacağı iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik meselelerini ortak biçimde takip edecek bir komitenin kurulması kararlaştırıldı.

Eğitim alanında iş birliğinin yanı sıra eldeki kaynaklara göre iki tarafın da "kara para aklama, kaçakçılık" gibi ekonomik ve finansal suçları da kapsayacak biçimde yasadışı eylemlerle mücadeleyi geliştirmeyi hedeflediği paylaşıldı.

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