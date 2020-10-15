Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı
ORTADOĞU

İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı

İngiltere ve Katar, savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngören iyi niyet beyanı imzaladı. Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallece 12. filonun bulunduğu Coningsby Hava Üssünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında iki bakan, yakın zamanda 9 Hawk uçağı satın alan Katar Hava Kuvvetlerine İngiliz üssünün kullandırılmasını içeren iyi niyet beyanı imzaladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı
DÜNYA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan İsrail semalarında F-35 tatbikatı

İngiltere ve Katar arasında yeni dönem

Wallece, burada yaptığı konuşmada, İngiltere ile Katar arasında uzun süredir devam eden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki bağların pekiştiğine ve güçlendiğine işaret eden Wallace, Ortak Typhoon filolarının başarısına dayanan yeni iş birliği döneminin ülkelerin refahına ve güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturmuştu.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti. Uçakların teslimine 2022'de başlanması hedefleniyor.

ABD, İtalya ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu: İşte hızla yükselen rakamlar
KORONAVİRÜS
ABD, İtalya ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu: İşte hızla yükselen rakamlar
Abone Ol Google News
Terör örgütü TTBye el koydu

Terör örgütü TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.
Özür yetmez derhal istifa

Özür yetmez derhal istifa

​Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?
Geri döndük ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
Biz hiç Nutuk görmedik

Biz hiç Nutuk görmedik

​Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı.
Benim adım Sofi değil Meryem

Benim adım Sofi değil Meryem

​Macron'un şovu kursağında kaldı.
Yaptırım uygularız!

Yaptırım uygularız!

'Başka yerde temsilcin var, burada niye yok?'

Sık sık ikaz ediyorum

Sık sık ikaz ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım.
Fransa'da <br>yasaklar geri geldi

Fransa'da
yasaklar geri geldi

Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Eleştiri okları üzerinde

Eleştiri okları üzerinde

Tercihleri sosyal medyada gündem oldu.
On üç terörist etkisiz

On üç terörist etkisiz

Bakan Soylu: İçimiz soğumadı.
Kısıtlama olacak mı?

Kısıtlama olacak mı?

Bir ilde vakalar yüzde 50 artı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
Yeni vakalar açıklandı

Yeni vakalar açıklandı

​Bilim Kurulu sonrası kritik veriler paylaşıldı.
Erdoğan <br>talimat verdi

Erdoğan
talimat verdi

Gıda Kanunu'ndaki sansüre neden olacak maddeler tekliften çıkarıldı.
PKK'ya üst düzey darbe

PKK'ya üst düzey darbe

​MİT'in istihbaratı ile nokta operasyonu.
Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar

​Üç gün art arda gördüler ama abi türlü yakalayamadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.