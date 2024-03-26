Katil İsrail yeniden hastaneleri kuşattı! Gazze'deki Emel Hastanesi servis dışı kaldı

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastaneyi kuşatan İsrail güçlerinin sağlık çalışanları ve yaralıları tesisten ayrılmaya zorladığı ifade edildi.

Hastaneye saldıran İsrail güçleri biri gönüllü sağlık çalışanı ve biri de yerinden edilen Filistinli olmak üzere 2 kişiyi öldürmüştü.