İsrail, Şifa’ya sığınanları hoparlörle böyle tehdit ediyor: Hepinizi öldüreceğiz

Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık tesisi olan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi, işgalci İsrail ordusu tarafından 1 haftadır kuşatma altında tutuluyor. Dördüncü kez kuşatılan hastanede akıl almaz işkenceler ve katliamlar gerçekleştiren İsrail askerleri, 170’ten fazla Filistinliyi öldürüp 800’den fazla kişiyi de tutukladı. İsrail ordusunun özel birlikleri hastanenin içine girerek bütün bölümlere ateş açtığı da belirtildi. Şifa Hastanesi’nde görev yapan Doktor Ali Alghaliz, Şifa Hastanesindeki kuşatma sürecini ve son durumu Yeni Şafak’a anlattı.

Hareket edeni vuruyorlar

Hoparlörlerden hastanenin tamamen kuşatıldığını, hastaneyi tamamen bombalayacaklarını ve herkesi öldüreceklerine dair anonsların yapıldığını ifade eden Doktor Ali Alghaliz, “ Hastanenin içinde ve dışında hareket eden ne varsa İşgalciler tarafından ateş ediliyordu. Hastanenin bulunduğu bölgedeki bütün sokaklar tanklarla kapatıldı. Şifa Hastanesine giden bütün yollarda kuşatma altına alındı. Buralarda da hareket eden çok sayıda insan öldürüldü. Hastaneye girdiklerinde yüksek sesle hem hastane içinde hem hastanenin dışında hastaneyi tamamen bombalayacaklarını ve herkesi öldüreceklerini anons

ettiler” dedi.

Tutukluları canlı kalkan yaptılar

“Anonsta kendileriyle iletişim kurması için hastanenin müdürünü istediler fakat onlarla iletişim kuracak kişinin Hemşire Cemal Ebu Hatal olarak belirlendi. Hemşirenin ellerini kaldırarak dışarı çıkmasını ve hiçbir şey yapmaya kalkışmadan kendilerine yaklaşmasını istediler ardından hemşireden yerinden edilmiş insanların gruplar halinde avluya çıkarılmasını istediler. 100’er kişilik gruplar halinde insanların dışarı çıkartılması kararlaştırıldı ve ardından hastane avlusuna konuşlanan askerlerin hepsi insanları sorgulamaya başladılar" diyen Doktor Alghaliz, yaşadığı dehşeti, "Erkekleri tamamen çıplak halde herkesin gözü önünde sorguladılar. Ardından tutukladıkları insanları canlı kalkan olarak hastanenin etrafına çevrelediler. Ardından insanları böldüler bir kısmını öldürdüler bir kısmını kaçırdılar" ifadeleriyle anlattı.

Tedaviye izin vermediler

İşgalci gücün yalnızca sivilleri hedef almadığı aynı zamanda sağlık personelini de hedefine koyduğunu belirten Filistinli doktor, "Bunlar olurken aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu çok sayıda sağlık ekibi tutuklandı. Doktorların çoğunluğu yoğun bakım ve ortopedi bölümündendi, acil doktorlarını orada tuttular, darp ettiler, hakaret ettiler. Böyle bir ortamda doktorlar yaralılara müdahale edemedi ve hepsi kendi haline bırakıldı" dedi.

Cinsel taciz ve işkence

İşgalci güç unsurlarının baskını sırasında aşağılık yöntemlere başvurduğunu söyleyen Alghaliz, "Bu süreç boyunca orada bulunan kadınlara bina içinde tecavüz ettiler, herkese yönelik taciz, aşağılama ve işkenceyle katliamları artarak devam etti. Poliklinik binasında bir araştırma merkezi kurdular ve hala herkesi orada sorguluyorlar” ifadelerini kullandı.

Çürüyen yaralarda kurtçuklar ürüyor

Şifa Hastanesinde 1 haftadır felaket boyutta kötü bir durumun hakim olduğunu söyleyen Alghaliz, “Hastanedeki yerinden edilmiş siviller Pazartesi gününden beri hiçbir şey yiyemedikleri için açlıktan ölmeye başladılar. Buradaki siviller kendilerini yorgun, susuz ve aşırı aç hissettikleri için artık dayanacak güç kalmadı. Bazı doktorlar, komutanlardan hayatta kalabilmek için yiyecek bir şeyler istedi. Komutan ise kendi askerlerinin yemesi için yemekler getirdi, tutukladıkları insanların arasında gezerek yemek yediler. İnsanlar açlıktan ölürken onlar her açıdan bizi yok etmenin peşinde. Durum o kadar kötü ki hastaların yaraları çürümeye başladı, çürüyen yaraların içinden kurtçuklar çıkıyor” diyerek durumu aktardı.







