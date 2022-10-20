​Katliamın kaynağı sosyal medya.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde gerçekleştirilen ve çoğu siyahi 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile soruşturma katliamın kaynağının sosyal medya platformaları olduğunu ortaya koydu. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından Salı günü yayınlanan 49 sayfalık raporda, 18 yaşındaki katil Payton Gendron’ın katliamı gerçekleştirmesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı ırkçı beyazların üstünlüğünü savunan yayınların etkili olduğu belirtildi. Raporda, binlerce sayfalık ırkçı paylaşımların yayınlandığı Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi uygulamaların yanı sıra katilin kullandığı 4chan, 8kun, Reddit, Discord, Twitch ve YouTube’un da aralarında bulunduğu sosyal medya platformları incelendi.

Yayınlanan raporla birlikte eyalet başsavcılığı, sosyal medyanın suçları teşvikini önlemek için, benzer bir durumla (canlı yayında katliam) karşılaşılmaması adına müdahale yetkisi istedi. Uzmanlar, Gendron’un sosyal medyada paylaşılan ırkçı içerikleri ve videolarının başka bir katliam için “eğitim kılavuzu” niteliğinde olabileceği görüşünde.

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