​Sosyal medyada yeni dönem.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece yasalaşan dezeformasyon yasası birçok yeniliği getirdi. Yasa maddesinde yer alan değişiklikler şunlar:

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne temsilci bildirmek zorunda. Düzenlemeyle bildirilecek gerçek kişilerin Türkiye’de oturması ve Türk vatandaşı olması mecburi hale getirildi. Günlük erişimin on milyondan fazla olması halindeyse Türkiye Ofisi kurulacak.

4 SAATTE KALDIRILACAK: Düzenlemeyle, sosyal medya şirketleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymaları zorunlu olacak. Sosyal medya şirketleri, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağlanan suçtan sorumlu tutulacak. Böylece, sosyal ağ sağlayan bu şirketler, başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan sorumlu olacak. Şayet şirketler, hukuka aykırı içeriğin bildirilmesine rağmen en geç 4 saat içinde kaldırmazsa sorumlu olacak.

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CİRONUN YÜZDE 3’Ü CEZA: BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3’üne kadar idari para cezası verebilecek.

İÇERİKLERE 2 YIL MUHAFAZA: İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek. İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek. İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısı hiçbir düzeltme ve ekleme yapılmaksızın yayınlanacak.

SİTELERE RESMİ İLAN: İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlanabilmesine imkan sağlanacak. İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. Basın Kanunu’nun “Cezai ve Hukuki Sorumluluklar” ile ilgili düzenlemeleri içeren bölümlerine internet haber siteleri de eklenecek.

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MİT İÇİN ÖZEL DÜZENLEME: MİT faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Böylece MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerle MİT mensupları ve ailelerinin kimlikleri, makamı gibi bilgilerin yer aldığı internet içerikleri Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından çıkarttırılabilecek.

BAZI UYGULAMALARA ANLIK MESAJ SAYISI ZORUNLU DEĞİL: Zoom, Skype gibi elektronik haberleşme hizmeti sunan kurumlara BTK’nın istediği Türkiye’deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısı, sesli arama sayısı ve süresi, görüntülü görüşme sayısı ve süresi, anlık mesaj sayısı bildirme zorunluluğu getiren hükümler maddeden çıkarıldı.

GÜNDEM Yalan habere hapis cezası: Dezenformasyon yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı