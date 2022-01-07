Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly TVNET'e konuştu: Tek amaç kaos yaratmak

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TVNET'de ülkesindeki son durumu aktardı.
"Kazakistan'da ilk günlerde yapılan protestoların barışçıl bir amacı vardı." diyen Saparbekuly, "Zaten Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın kendi taleplerini ifade edebilmesinin anayasal hakkı olduğunu belirtti. Ve bu gösterilerin barışçıl olması ve kanun dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.
"OLAYLARIN BARIŞÇIL OLMADIĞINI ALMATI'DA GÖRDÜK"
Gösterilerin Almatı kentine sıçramasının dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Saparbekuly, "3 Ocak'ta gösteriler yavaş yavaş toplanmaya başladı ve gece geç saatlerde büyük bir kalabalık oluştu. Kalabalığın niyetinin de barışçıl olmadığını, Almatı valiliğine yürüdüğünü gördük. O gece ve sonraki gün güvenlik güçleri ile çatışma başladı. Güvenlik güçlerimiz kullanmadı ama onlara karşı ateş açıldı. 8 güvenlik gücümüz hayatını kaybetti." dedi.
"TEK AMAÇ KAOS YARATMAK"
Çok üzücü olaylar yaşandığını ifade eden Saparbekuly, "Güvenlik güçlerimizin öldürülmesi ve çırılçıplak dolaştırılması, kadınlara yönelik tacizler, valilik binası yakıldığında itfaiye araçlarına izin verilmemesi ve en önemlisi gösterilerde yaralanan vatandaşlarımız için gelen ambulanslara izin verilmemesi gibi . Burada tek bir amaç var kaos yaratmak." diye konuştu.
KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR
Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.