19-26 Nisan tarihleri arasında alınan 2023-YDUS/2 tercihlerinin ardından, adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM üzerinden 19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YDUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.