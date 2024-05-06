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YDUS tercih sonuçları açıklandı mı?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyordu. YDUS/2 tercih sonuçları açıklandı. Peki YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

17:21 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

19-26 Nisan tarihleri arasında alınan 2023-YDUS/2 tercihlerinin ardından, adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YDUS tercih sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM üzerinden 19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YDUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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#YDUS tercih sonuçları
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