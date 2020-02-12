Dünya Kelly Craft Yüzyılın Anlaşması taşa kazınmadı
AMERİKA

Kelly Craft: Yüzyılın Anlaşması taşa kazınmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft Yüzyılın Anlaşması isimli Filistin'i ilhak planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Planın değişikliklere açık olduğu belirten Craft ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine bu, bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil'' ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'dan geldi. Danon, Filistin'in 70 yıldır başarısız olan eski bir planda ısrar ettiğini ve ABD Başkanı Trump'ın teklifine bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Kudüs
Kudüs

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

Bu plan taşa kazınmadı sadece bir açılış teklifi

Kelly Craft

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için ''harika'' ve ''gerçekçi ve uygulanabilir'' bir plan olduğunu iddia eden Craft, ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.'' dedi.

İsrail BM Temsilcisi Danon: Trump'ın teklifine şans verilmeli

Danny Danon

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in ''70 yıldır başarısız olan eski bir plan'' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahmud Abbas görevde olduğu sürece ilerleme olmaz

Mahmud Abbas
  • Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ''görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini'' öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili 'Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Barış çınarı Kudüs de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.' ifadelerini kullandı.


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