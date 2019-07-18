Dünya Keneleri kullandınız mı?
AMERİKA

Keneleri kullandınız mı?

ABD’de Temsilciler Meclisi, Pentagon’un biyolojik silah çalışmalarını incelemeye aldı. Senatörler, Pentagon’dan hastalık taşıyan keneleri ‘silah’ olarak kullanmak için biyolojik deney yürütüp yürütmediğine açıklık getirmesini talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pentagon
Pentagon

MÜFETTİŞLER İNCELESİN

ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, 1950 ile 1975 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte Pentagon’un eklembacaklıları biyolojik silah olarak kullanacak testleri yürütüp yürütmediğinin bir genel müfettiş tarafından incelemesini öngörüyor. Eğer yürütüldüyse, bu tarz deneylerde kullanılan böceklerin ‘kasten veya kazara’ laboratuvar dışına salınıp salınmadığına cevap verilmesi de isteniyor.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan kitap, kene ısırması sonucu bulaşan Lyme gibi hastalıklar ile biyolojik deneyler arasında bir bağlantı olabileceğini savunuyor.

SENATO ONAYI GEREK

Tasarı, 11 Temmuz’da 2020 yılı savunma bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme geldi ve ertesi gün kabul edildi. Tasarının ABD Başkanı Donald Trump’ın önünce gelmeden önce Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Tasarı, Pentagon’un İkinci Dünya Savaşı’nın ardından biyolojik silahların potansiyelini araştırmak amacıyla hastalık yerleştirdiği böcekler üzerinde çalıştığı iddiaları üzerine hayata geçirildi.

  • Nixon yasaklamıştı
  • Richard Nixon, başkanlığı döneminde 1969 yılında ABD hükümetinin biyolojik silahlar üzerinde araştırma yapmasını yasaklamıştı. Ancak ABD ordu mensuplarını bu tarz biyolojik ajanlardan korumak gerekçesiyle yapılan çalışmalar devam ettirildi. Bu yılın başlarında piyasaya çıkan ‘Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons’ (Isırılmış: Lyme Hastalığının ve Biyolojik Silahların Gizli Tarihi) adlı bir kitap, iddiları tekrar gündeme getirdi.

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