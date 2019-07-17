Canlı baskın

KOSTÜM ZORUNLU

ABD’de gizemli 51. Bölge’yi 20 Eylül’de istila etme etkinliğine katılacağını beyan edenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Area15 isimli bir Facebook sayfası ise, etkinliğe gidemeyecekler için canlı yayın yapılacağını bildirdi. Kendilerini ‘deneyimsel satış ve eğlence kompleksi’ olarak tanımlayan Area15 sayfası, “Area15’te etkinlik süresince neler olup bittiğini görmek için canlı yayın yapacağız. Ve tabii ki kostüm ve teneke şapka zorunluluğu var” açıklaması yaptı.

‘ORADA UZAYLI YOK’

Öte yandan etkinlik için ABD Hava Kuvvetleri’nden sonra, bölgenin eski bir çalışanından da uyarı geldi. 51.Bölgeeski çalışanı Bob Lazar, uzay teknolojilerinin bölgeden taşındığını söyledi. Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Lazar, “Orada uzaylı ya da uzaylı teknolojisi yok. Bir zamanlar orada uzaylı teknolojisi olan tek yer 51. Bölge’nin güneyindeki S4 tesisiydi ancak bu 30 yıl önceydi. S4 yıllar önce taşınmış olabilir ya da artık proje kapsamında olmayabilir” ifadelerini kullandı.