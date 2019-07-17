Dünya Canlı baskın
AMERİKA

Canlı baskın

ABD’de sır gibi korunan 51.Bölge’ye baskın yapacağını açıklayanların sayısı giderek artıyor. Bir Facebook sayfası ise gidemeyecekler için canlı yayın hizmeti sunmaya karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevada Çölü’ndeki gizli askeri üste, uzaylıların tutulduğuna inanan bir milyondan fazla kişi, tesisi basmaya hazırlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri ise, katılımcıları ‘Sonu iyi bitmez’ diyerek uyarmıştı.
Nevada Çölü’ndeki gizli askeri üste, uzaylıların tutulduğuna inanan bir milyondan fazla kişi, tesisi basmaya hazırlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri ise, katılımcıları ‘Sonu iyi bitmez’ diyerek uyarmıştı.

KOSTÜM ZORUNLU

ABD’de gizemli 51. Bölge’yi 20 Eylül’de istila etme etkinliğine katılacağını beyan edenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Area15 isimli bir Facebook sayfası ise, etkinliğe gidemeyecekler için canlı yayın yapılacağını bildirdi. Kendilerini ‘deneyimsel satış ve eğlence kompleksi’ olarak tanımlayan Area15 sayfası, “Area15’te etkinlik süresince neler olup bittiğini görmek için canlı yayın yapacağız. Ve tabii ki kostüm ve teneke şapka zorunluluğu var” açıklaması yaptı.

‘ORADA UZAYLI YOK’

Öte yandan etkinlik için ABD Hava Kuvvetleri’nden sonra, bölgenin eski bir çalışanından da uyarı geldi. 51.Bölgeeski çalışanı Bob Lazar, uzay teknolojilerinin bölgeden taşındığını söyledi. Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Lazar, “Orada uzaylı ya da uzaylı teknolojisi yok. Bir zamanlar orada uzaylı teknolojisi olan tek yer 51. Bölge’nin güneyindeki S4 tesisiydi ancak bu 30 yıl önceydi. S4 yıllar önce taşınmış olabilir ya da artık proje kapsamında olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Pasaport ve vize yetmez: Sadece yetkililer girebilir
FOTOĞRAF 17
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Area 51, ABD: Dünyanın ziyarete kapalı ama hakkında en çok söylenti çıkan bölgelerinden biri Area 51. Amerika’nın Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge çölün tam ortasında yer alıyor. ABD’nin gizli üssü hakkında pek çok esrarengiz iddia bulunuyor. Bunlardan en popüler olanı ise ABD’nin bu bölgede uzaylılar ile iletişim kurduğu yönünde.
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1947’de bu bölgeye UFO düştüğü iddia ediliyor. Bölgede uzaylılar ile ilgili pek çok kritik araştırma yapılırken, UFO ile de farklı teknolojiler geliştirildiği söylentileri dünya çapında yayılmış durumda.
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Area 51’e uzaktan bakıldığı zaman hangar ve uçak pistleri görülüyor, bu görünüm yer altında çeşitli komplekslerin var olduğu iddiasını doğuruyor. Yalnızca belirli görevlilerin girebildiği bu üsse dışarıdan birinin yaklaşması durumunda ateş edileceği uyarısı da bulunuyor.
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Asıl adı Varosha olan Maraş, eskiden önemli bir turizm beldesi olarak pek çok turiste ev sahipliği yapıyordu.
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Kapalı Maraş, dünya genelinde büyük merak uyandıran bir bölge oldu.
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Öyle ki Hollywood yıldızlarının bölgeyi ziyaret ettiği biliniyor. Maraş’ta 1960 yılında turizm sektörünün gelişme gösterdiği ve mevcut otel sayısının çok fazla olduğu belirtiliyor. 70’li yıllarda 10 bin kişi ağırlama kapasitesine erişen Maraş en parlak dönemlerini yaşadı.
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13 Ağustos 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi Kıbrıs Harekatı sonucunda ele geçirmiştir.
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Maraş, 14 Ağustos tarihinden itibaren de sivil halka kapatılmıştır.
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Bölgede pek çok yapı yağmalanmış ve harabe hala gelmiştir.
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Lascaux Mağarası, mağara resimleriyle bilinen en eski sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor.
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1940’lı yıllarda civardaki köylerden çocukların oyun amaçlı mağaraya girmesiyle bu resimler keşfedilmiştir.
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İçeride yaklaşık 20.000 yıllık mağara resimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir, bu resimlerde genellikle hayvan figürleri ön plana çıkmaktaydı.
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Gerekli arkeolojik araştırmalardan sonra 1948 yılında Lascaux Mağarası, halka açıldı fakat maalesef bu tarihi bölgenin yoğun ziyaretçi sirkülasyonunu kaldıramayacağı tespit edildi. 1963 yılında mağara ziyaretçilere kapatıldı. Merak edenler için Lascaux Mağarası’nın benzeri 1983 yılında yakın bir bölgeye inşa edildi.
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Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç’te olası bir felaket ihtimaline karşı kuruldu.
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Depoda dünyadaki bütün bitkilere ait tohumlar muhafaza ediliyor.
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Depo, olumsuz hava koşullarından nükleer saldırılara kadar pek çok olaya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi.
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Tür çeşitliliğini korumayı ve arttırmayı hedefleyen depo, Norveç’in kutuplara çok yakın bir bölgesinde bulunuyor. Güvenlik sebebiyle depoya görevliler haricinde kimse giremiyor.
Pasaport ve vize yetmez: Sadece yetkililer girebilir
Dünyanın birçok ülkesinde seyahat etmek için pasaportunuzla beraber vizeye de ihtiyacınız vardır. Bazı bölgeler var ki bunlar yetmeyecek. Devletlerin koruduğu bazı bölgelere izni olmayanlar giremez. Tehlikeli ve özel korumalı olması nedeniyle çok isteseniz de gezemeyeceğiniz bölgeler...
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