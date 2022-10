Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan

Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım Yarımadası'nı Rusya'ya bağlayan devasa Kerç Köprüsü'nde bu sabah büyük bir patlama meydana geldi.

Ukraynalılar arasında Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü'ndeki patlama, dünyada flaş olarak servis edildi.

BOMBA YÜKLÜ KAMYON PATLADI

Rus medyasına yansıyan ilk haberlere göre, Kerç Boğazı üstündeki köprüde bir kamyon infilak etti. Analistler, Ukraynalıların bomba yüklediği bir kamyonun köprü üstünde patlatıldığını tahmin ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntüler, köprünün bir bölümünün Karadeniz sularına gömüldüğünü, trenlerin geçtiği bölümde ise devasa bir yangın çıktığını gösterdi. Görgü tanıkları, patlamamın sabah 06.00 sularında bir tren köprüden geçerken gerçekleştiğini söylüyor.

PUTİN'İN EN PRESTEJLİ PROJESİ

Kremlin medyası tarafından Vladimir Putin'in en prestijli projesi olarak sunulan ve Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembollerinden biri olan köprü, Mayıs 2018'de Rusya'nın gövde gösterisiyle açıldı.

Rus lider Putin bizzat gelip açılışını yaptığı köprüdeki tören, Rus televizyonları tarafından canlı olarak yayınlandı.

19 kilometre uzunluğundaki köprünün üstündeki demiryolu hattı ise, yine Putin tarafından bir yıl sonra açıldı. Putin, 3,6 milyar dolara malolan köprü üzerinden geçen ilk yolcu treninin kaptan köşkünde de medyaya görüntü verdi.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğunu vurguladı:

"Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dıış olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya geri dönmeli ve Rus işgalcilere dair her şey sınır dışı in elindeki her şey kovulmalı."





PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov ise, Marilyn Monroe'nun söylediği 'Happ birthday, Mrs. President' şarkısıyla birlikte yanan köprünün videosunu "Günaydın, Ukrayna" mesajıyla paylaştı.

1950'li ve 60'lı yıllarda bütün dünyayı kasıp kavuran Marilyn Monroe, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum gününde ünlü şarkıyı seslendirmişti.





Kerç Köprüsü'ndeki patlama, 7 Ekim yani dün 70'inci doğum gününü kutlayan Vladimir Putin'e bir gün sonra en ağır darbe olarak yorumlandı.

RUSYA'YI KIRIM'A BAĞLAYAN TEK NOKTAYDI

Kerç Köprüsü hem Ukraynalılar hem de Ruslar arasındaki sembolik öneminin yanı sıra, işgalden önce Rusya'yı Kırım Yarımadası'na bağlayan tek noktaydı.

Köprünün havaya uçmasıyla Rus güçleri artık yalnızca Krasnodar-Melitopol arasındaki demiryolu hattını kullanabilecek ve bu da Ukraynalıların yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini artırıyor.

Kerç Köprüsü üstündeki demiryolundan Ukrayna işgali için vagon vagon silah ve askeri ekipman taşındığı biliniyor.

