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Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti
ASYA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan'da seçim sonuçlarının ardından yaşanan geniş çaplı gösterilerin sonucunda, Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Bugün ise, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa etti. Açıklama yapan Ceenbekov, "İktidara yapışmıyorum. Kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihinde kalmak istemiyorum. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim" dedi.

  • Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

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Seçimler iptal edilmişti

Kırgızistan'da seçim sonuçlarının ardından yaşanan geniş çaplı gösterilerin sonucunda, Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

  • Protestolarda, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de destekçileri tarafından cezaevinden çıkarılarak kaçırılmıştı. Ancak Atambayev, daha sonra tekrar güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı.

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