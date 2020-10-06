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Dünya Kırgızistan karıştı Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti, eski cumhurbaşkanını cezaevinden çıkardı
ASYA

Son Dakika: Kırgızistan karıştı: Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti, eski cumhurbaşkanını cezaevinden çıkardı

Kırgızistan karıştı: Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti, eski cumhurbaşkanını cezaevinden çıkardı

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Göstericiler işgal ettikleri cezaevinden de eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Haber Merkezi AA
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti.
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

AA
Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

  • Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.

AA
Göstericiler işgal ettikleri cezaevinden de eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

ESKİ KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI ALMAZBEK ATAMBAYEV CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI

Gece yarısından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamentoyu işgal eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan ve Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine yöneldi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi.

  • Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti.

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.

AA
Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

  • Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin işgal ettikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göstericilerin işgal ettiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üst katlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı binasına akın eden vatandaşlar "Kırgızistan" sloganları atıyor.

AA
Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

Göstericilerin kontrolündeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olası yağma olaylarına karşın vatandaşların içeriye alınmamasına çaba sarf ediliyor.

Bişkek Belediyesi ekipleri de bina önündeki cadde ve alandaki araç enkazlarını kaldırma ve temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanakta ıslanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

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