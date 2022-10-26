Kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç öldü

Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır\" diye konuştu.