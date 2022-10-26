Dünya Kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç öldü
AMERİKA

Kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç öldü

ABD’nin New York kentinde metroya binmek istediği sırada kıyafetleri metronun kapısına sıkışan genç, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kıyafeti metronun kapısına sıkışan genç öldü
Arşiv

ABD’nin New York kentinde 20 yaşında bir genç Columbus Circle istasyonunda trene binmek istediği sırada kıyafetleri metronun kapısına sıkıştı. Kıyafetini kurtaramayan ve metrelerce sürüklenen gence karşı yönden gelen tren çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.
NYC Transit Başkanı Richard Davey hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileyerek, "Soruşturma ilk aşamalarındayken bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
GÜNDEM
İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına metro ile geldi.
Title
Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakika da, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" dedi.
Pazarcılara şok baskın

Pazarcılara şok baskın

Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.
Ormandaki kazıda bulundu

Ormandaki kazıda bulundu

Her saniyesi kayıt altına alındı.
Üç ülkeden açık açık tehdit: Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek

Facebook'a rekor ceza

Facebook'a rekor ceza

Rekabet Kurulu kararını verdi.

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saatlerce uğraştı: Bu kadar büyüğüne ilk kez rastlandı.

Dokuz suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

​Polis gizli tanığın itirafı sonrası harekete geçti.
Yola saçıp<br>imha etmeye çalıştılar

Yola saçıp
imha etmeye çalıştılar

5 kilometre süren kaçışın ardından yakalandılar.

​Bakanlıktan dondurma için yeni kriterler.

​'1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu.

​Meteoroloji üç bölge için uyarıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.