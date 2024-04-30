"Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nasıl, nereden öğrenilir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yeri sorgulama ekranı MSB duyurusuyla erişime açılacak. 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri, vatani görevini yerine getirecek adayların gündeminde yer alıyor. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri MSB tarafından ilan edilecek. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nasıl, nereden öğrenilir?

2024 MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.





Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.





ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.





Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.





Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.





ASKERLİK YOL PARASI NEREDEN, NASIL ALINIR?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek.





Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.





2024 ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024