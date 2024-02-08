Kızılhaç 'felaketin ötesinde' diyerek duyurdu: Gazze'deki açlık insanları çaresiz bırakıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasındaki yetersizlik, sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi ve yaşanan açlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





"Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardım tırları var. Şu anda soru şu: 'Bu yeterli mi?' Hayır değil" ifadelerini kullanan Longa, yardım tırı sayısının çok daha fazla olması gerektiğinin altını çizdi.





Longa, Gazze Şeridi'nin tamamına güvenli erişimle ilgili sorun olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki insani durumun felaketin de ötesinde olduğunu düşünüyorum" dedi.





Gazze halkının ihtiyaçlarına doğru ve onurlu bir insani yanıt vermenin önemine işaret eden Longa, Gazze'de çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğunu ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli erişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.









"Gazze'nin kuzeyine neredeyse ulaşılamıyor"





Longa, insani yardımın Gazze'ye girişinin taraflar, bölgesel ve uluslararası paydaşlar arasındaki anlaşma ile yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:





"(Gazze'ye yardımların girişi için) Elbette giderek daha fazla diplomatik çabaya ihtiyacımız olacak. Gazze Şeridi'nin tamamına ulaşabildiğimiz bir ortamda, güvenli insani alanlar oluşturabilmek için öncelikle çatışmaların durması gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, binlerce insanın yaşadığı Gazze'nin kuzeyine neredeyse ulaşılamıyor. Oradaki sağlık hizmetlerinin durumu endişe verici."





Mısır ve Filistin Kızılayı ile sahada ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Longa, aynı zamanda ikili görüşmelerde taraflara endişelerini ilettiklerini belirtti.





Longa, Gazze'ye en fazla yardım tırını taraflar arasında varılan ateşkes sırasında ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bu durum siyasi bir anlaşmaya varmanın önemine işaret ediyor. Böylece insani yardım çalışanları kendi işlerini yapabilirler" dedi.









"Daha fazla insani yardıma ve erişime ihtiyacımız var"





"Gazze'deki hastanelerin hizmet vermeyi durdurma riski var mı?" yönündeki soruyu yanıtlayan Longa, şu ifadeleri kullandı:





"Elbette böyle bir risk var. Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin yüzde 30'undan azı zar zor hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık sistemi büyük ölçüde çöktü. Oradaki doktor ve hemşirelere çabalarından dolayı gerçekten teşekkür etmeliyiz. Muhtemelen onlar olmasaydı sağlık sistemi çoktan çökerdi. Sağlık sistemi çok vahim bir durumda. Bunu iyileştirmenin tek yolu taleplerimize geri dönülmesidir. Daha fazla insani yardıma ve erişime ihtiyacımız var. Tabii ki hastanelerin, ambulansların ve sağlık çalışanlarının korunması ve bunlara saygı duyulması gerektiği konusunda tüm taraflara çağrıda bulunuyoruz."





Longa, Gazze'de çatışmaların sürdüğü müddetçe insani ihtiyaçların artmaya devam edeceğini ve durumun her geçen dakika daha da kötüye gittiğini söyledi.





'Su, sağlık ve korumayla birlikte gıda da onlar için büyük bir sorun'





Gazze'de açlıkla ilgili yaşanan duruma da işaret eden Longa, "Gazze'de son hafta ve aylarda baba veya annelerin, çocukları için bebek maması ve hatta yiyecek bulmasının dahi çok zor, bazen imkansız olduğu bir dönemdeyiz" dedi.





Longa, Gazze'de 2,2 milyon civarında sivilin yaşadığını ve 1,8 milyon kişinin defalarca yerinden edildiğini belirtti.



