Dünya KKTC Dışişleri Bakanı Özersaydan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Türkiyenin yanında durmayacağız da ne yapacağız?
BARIŞ PINARI HAREKATI

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) siyasetçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi AA
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları ülkede tepkiyle karşılanırken, bir çok siyasetçi harekata destek çıktı.

Akıncı'ya tepki, Barış Pınarı'na destek

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Özersay, açıklamasına "1960'ta, 1964'te, 1967'de, 1974'te ve fiili müdahalede bulunamadığı zamanlardaysa Bereketçiler aracılığıyla bu ülkedeki varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda duran hangi ülkedir? Sadece güvenlik açısından değil, ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan yanımızda duran ülke hangisidir? En güçlü tarihi ve duygusal bağımız olan, milli maçlarında aynı heyecanı yaşadığımız, bir doğal afet olduğunda içimiz yanarak an be an gelişmeleri takip ettiğimiz, özetle acısını da heyecanını ve mutluluğunu da her olayda paylaştığımız ülke hangisidir?" sorularıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil Kıbrıs müzakere süreçlerinde gelmiş geçmiş her cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği kelimenin "güvenlik" olduğunu hatırlatan Özersay, "Peki şimdi kendi güvenliğiyle ilgili olarak terörist gruplara karşı giriştiği bu harekatta bizim her dönemde yanımızda duran stratejik ortağımız, müttefikimiz olan Türkiye'nin ve kardeşimiz olan Türk halkının yanında durmayacağız da ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın son açıklamalarının gerek dış ilişkiler gerekse ülke içindeki toplumsal huzur açısından son derece talihsiz olduğunun altını çizen Özersay, "Biz bu ülkenin ve halkın meclisinin güvenoyu almış hükümeti olarak teröre karşı mücadelesinde ve bu bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız ve bundan sonra da yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

'Umarım Türkiye başarıya ulaşır'

KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaparak, Suriye'de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğunun, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak, önce DEAŞ terörünü kabartıp, sonrasında etnik kökenli PKK/PYD terör hareketlerini teşvik etmesiyle bölgenin kan gölüne çevrildiğini belirtti

Talat, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye'nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

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  • Akıncı'nın skandal sözleri
  • Akıncı, dün akşam sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı konusunda sürekli üzerine gelindiğini ifade etmişti.
  • Türkiye'nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını kaydeden Akıncı, meselenin "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtında olduğunu ve bu sorunun gerçek muhatabının Türkiye'de yaşayanlar olduğuna dikkati çekmişti.
  • Akıncı, Suriye topraklarının artık neredeyse 10'ncu yılına girmekte olan savaşa doyduğuna inandığını belirterek, "10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmanın mümkün olmayacağını" vurgulamıştı.
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