KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları ülkede tepkiyle karşılanırken, bir çok siyasetçi harekata destek çıktı.

Akıncı'ya tepki, Barış Pınarı'na destek

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Özersay, açıklamasına "1960'ta, 1964'te, 1967'de, 1974'te ve fiili müdahalede bulunamadığı zamanlardaysa Bereketçiler aracılığıyla bu ülkedeki varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda duran hangi ülkedir? Sadece güvenlik açısından değil, ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan yanımızda duran ülke hangisidir? En güçlü tarihi ve duygusal bağımız olan, milli maçlarında aynı heyecanı yaşadığımız, bir doğal afet olduğunda içimiz yanarak an be an gelişmeleri takip ettiğimiz, özetle acısını da heyecanını ve mutluluğunu da her olayda paylaştığımız ülke hangisidir?" sorularıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil Kıbrıs müzakere süreçlerinde gelmiş geçmiş her cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği kelimenin "güvenlik" olduğunu hatırlatan Özersay, "Peki şimdi kendi güvenliğiyle ilgili olarak terörist gruplara karşı giriştiği bu harekatta bizim her dönemde yanımızda duran stratejik ortağımız, müttefikimiz olan Türkiye'nin ve kardeşimiz olan Türk halkının yanında durmayacağız da ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın son açıklamalarının gerek dış ilişkiler gerekse ülke içindeki toplumsal huzur açısından son derece talihsiz olduğunun altını çizen Özersay, "Biz bu ülkenin ve halkın meclisinin güvenoyu almış hükümeti olarak teröre karşı mücadelesinde ve bu bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız ve bundan sonra da yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

REKLAM

'Umarım Türkiye başarıya ulaşır'

KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaparak, Suriye'de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğunun, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak, önce DEAŞ terörünü kabartıp, sonrasında etnik kökenli PKK/PYD terör hareketlerini teşvik etmesiyle bölgenin kan gölüne çevrildiğini belirtti

Talat, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye'nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

DÜNYA KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Akıncı'nın yazdıklarını kınıyorum halkımızın görüşünü yansıtmıyor

DÜNYA KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu: Barış Pınarı Harekatı gayet yerinde ve haklı bir davranıştır