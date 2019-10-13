Dünya KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Barış Pınarı Harekatı gayet yerinde ve haklı bir davranıştır
BARIŞ PINARI HAREKATI

KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu: Barış Pınarı Harekatı gayet yerinde ve haklı bir davranıştır

KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Fırat'ın doğusunda huzur ve barışı sağlamak amacıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Eroğlu'nun açıklamasında, "Türkiye’nin teröre dur demek için Suriye’nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı askeri harekatı, gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derviş Eroğlu - Recep Tayyip Erdoğan (arşiv)
Derviş Eroğlu - Recep Tayyip Erdoğan (arşiv)

KKTC 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Suriye’de devam eden Barış Pınarı askeri harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Teröre başvurmak, hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur. Türkiye çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesiyle terörle mücadele etmek zorunda kalıyor.

"Türkiye gayet yerinde ve haklı davranıyor"

  • Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdi, milyarlarca dolar kaynak harcadı. Dolayısı ile Türkiye’nin teröre dur demek için Suriye’nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı askeri harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır.

"Eleştiriler hiçbir anlam ifade etmiyor"

Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye’yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez.

Dileğimiz Mehmetçiğin Allah’ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır.

"Kıbrıs Türkü Mehmetçiğin yanındadır"

Kıbrıs Türkü daima olduğu gibi, tüm kalbiyle Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mehmetçiğin yanındadır.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı ile ilgili yaptığı açıklamayı kınadı: Boğaz şehitliğinde yatan mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlattı
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Mevcut KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise harekatı desteklemeyerek skandal açıklamalarda bulundu

Öte yandan mevcut KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamada bulunmuş, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" şeklinde çirkin ifadelerle Türk Ordusu'na destek olmaktan kaçınmıştır.

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