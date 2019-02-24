Dünya Kolombiya Maduronun diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadı
AMERİKA

Kolombiya Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadı

Kolombiya Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Maduro'nun tek taraflı olarak diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını belirterek verdiği kararın 'yok' hükmünde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo Almagro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımadıklarını bildirdi.

  • Almagro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Maduro hükümetini tanımadıklarını ve bu nedenle de verdiği kararın "yok" hükmünde olduğunu ifade etti.

Bakan Almagro, "Maduro hükümetinin aldığı diplomatik ilişkileri kesme kararını tanımıyoruz." dedi.

Maduro, dün basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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