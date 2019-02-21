Dünya Maduro Brezilya sınırını bu akşam kapatacağız
AMERİKA

Maduro: Brezilya sınırını bu akşam kapatacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" Brezilya sınırının bu akşam kapatılacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" bu akşam ülkenin Brezilya'yla sınırının kapatılacağını bildirdi.

Maduro, canlı yayımlanan konuşmasında, Brezilya sınırının bugün yerel saatle 20.00'de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi. Kararın gerekçesini "halkı korumak" olarak açıklayan Maduro, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise gözardı etmediğini belirtti.

Komşu ülkelerle sınırların kapatılmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetti.

Curacao Adası'yla ulaşımı askıya almıştı

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım" göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 67 dolara yükseldi
EKONOMİ
Brent petrolün varil fiyatı 67 dolara yükseldi
/**/
Rusya'da maç başladı

Rusya'da maç başladı

Fenerbahçe tur için sahada.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.
Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Soyer'in Erbakan hakkında hazırladığı iddianame ortaya çıktı.
31 Mart beka seçimidir

31 Mart beka seçimidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de önemli mesajlar verdi.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi

Vatikan'da 'taciz' zirvesi

​Papa 190 din adamını çağırarak tek tek uyardı.
Beni dışladı

Beni dışladı

​F.Bahçeli kaleci: Umarım bu yaz ayrılırım.

Amerika'nın yaldızını söken adam

Amerika'nın yaldızını söken adam

​Mücadele ve özgürlüğe adanmış bir hayat.
KDV'de iade müjdesi

KDV'de iade müjdesi

​Bakan Albayrak: 10 gün içinde tamamlanacak.
Kredi faiz oranlarını indirdi

Kredi faiz oranlarını indirdi

Konut kredilerinde aylık faiz yüzde 1,49 oldu.
85 konuthasar gördü

85 konuthasar gördü

​Çevre Bakanı, depremin bilançosunu açıkladı.
Darbeci komutan üç maymunu oynadı

Darbeci komutan üç maymunu oynadı

​Belgelere rağmen mahkemeyi kandırmaya çalıştı.
FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ davasında iddianame hazırlandı.
Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

2 gemi Akdeniz'de gaz bulmak için çalışacak.
Satmak için 6 yıl bekliyor

Satmak için 6 yıl bekliyor

​35 yıllık saz ustası zanaatinin inceliklerini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.