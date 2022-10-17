Dünya Kolombiyadan ABDye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı
AMERİKA

Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde, çoğunluğu Haitili 10 bini aşkın göçmenin ABD'ye gitmek için sınıra yığıldığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kolombiyadan ABDye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı
Foto/arşiv

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Necocli kasabasına gelen 10 binden fazla göçmen, ABD'ye ulaşmak için Kolombiya Panama sınırını geçmek istiyor.

Yetkililer, kasabanın kapasitesinin çok üstünde bir nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, yetersiz beslenme ve sağlık koşulları nedeniyle durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çekti.

Necocli temsilcisi Wilfredo Menco Zapata, basına yaptığı açıklamada, yetkililere yardım çağrısında bulunarak, "Şu anda ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Özel ihtiyaçları olan çok sayıda göçmen var, onlara gerekli yardım sağlanmıyor ve bu insanların çoğu çok tehlikeli koşullarda, yetersiz beslenme sorunları yaşıyor. Yiyecek, barınak ve çocuk bezi sıkıntısı had safhadadır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bin göçmenin Panama sınırını geçmek için iskelelerde beklediği kasabada, insanların çoğunluğunun plajlardaki çadırlarda kaldığı görülüyor.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Göçmenler, çeşitli tehlikelilerin yanı sıra insan kaçakçılarının tehditlerine rağmen önce Panama'ya, ardından Guatemala'ya oradan da Meksika'ya geçerek ABD'ye ulaşmayı hayal ediyor.

Suudi Arabistan'da Rusya şaşkınlığı: Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı
EKONOMİ
Suudi Arabistan'da Rusya şaşkınlığı: Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı

Avrupa’daki yabancıların gözünden enerji krizi
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Avrupa’daki yabancıların gözünden enerji krizi

Rusya, Türkiye üzerinden Avrupa’nın “gazını alacak”
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Rusya, Türkiye üzerinden Avrupa’nın “gazını alacak”
Motosikletten fırlayıp10 metreden düştü

Motosikletten fırlayıp
10 metreden düştü

​Bursa'da aşırı hız yapan motosiklet kontrolden çıktı.
Suudi ArabistandaRusya şaşkınlığı

Suudi Arabistan'da
Rusya şaşkınlığı

'​Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı'
Kievdeiki ayrı patlama

Kiev'de
iki ayrı patlama

​Halka 'hava alarmlarını dikkate alın' çağrısı geldi.
Otobüsten kaçıp<br>jandarmayı alarma geçirdi

Otobüsten kaçıp
jandarmayı alarma geçirdi

​Saklandığı fabrikada operasyonla yakalandı.

​Sayıştay teknik rapor yazamaz.

​Her işçinin üzerinde çip vardı.

​Şehitlerimizi uğurladık.

​Gizli ve gizemli toplantılar yaptı.

​'Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor'

​Yunanistan'dan göçmen tiyatrosu.

​Özellikle Orta Doğu'da görev yapanlar.

​Uzak Doğu fabrikalarını Anadolu'ya taşıyacaklar.

​Aday ülkelere sözümüzü tutmalıyız.

​İşgale karşı yeniden birlik.
Bol gollü derbide kazanan yok

Bol gollü derbide kazanan yok

​Beşiktaş - Trabzonspor derbisi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Acı haber geldi

Acı haber geldi

Ünlü oyuncu Demiray Erül yaşamını yitirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.