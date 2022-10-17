Ekonomi Suudi Arabistanda Rusya şaşkınlığı Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı
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Suudi Arabistan'da Rusya şaşkınlığı: Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı

Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman, OPEC grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin tepkilere değinerek, “Karar tamamen ekonomik nedenlerle alındı. Krallığın, Ukrayna savaşında Rusya’nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Suudi Arabistanda Rusya şaşkınlığı: Tamamen ekonomik nedenlerle bu karar alındı
​Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman’dan açıklama geldi.

Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya’nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya’nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran’ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?” dedi.

OPEC grubunun kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda “sistemli” davranacağını ifade etmişti.

Suudi Arabistan’a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan’a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" demişti.

Ne olmuştu?

OPEC grubu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD’li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre’ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC hamlesinden sonra ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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