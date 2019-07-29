Dünya Komisyon darbecileri akladı
AFRİKA

Komisyon darbecileri akladı

Sudan’da Araştırma Komisyonu, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyi’nin vermediğini açıklayarak darbecileri akladı. Komisyon raporunda, talimatlara aykırı davrandığı savunulan 9 üst düzey subay suçlu olarak gösterildi. Sudan halkı ve muhalefet ise rapora tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalif kaynaklar, 3 Haziran’da ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericilere güvenlik güçlerince açılan ateşte 128 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Muhalif kaynaklar, 3 Haziran’da ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericilere güvenlik güçlerince açılan ateşte 128 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sudan’da Başsavcılık bünyesindeki Araştırma Komisyonu, 3 Haziran’da onlarca protestocunun ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili raporunu yayınladı. Raporda, darbeci Askeri Geçiş Konseyi (AGK) tamamen aklanarak, 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtildi.

‘EMRİ AGK VERMEDİ’

Sudan Başsavcılığından, 3 Haziran’da ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması sırasında çıkan olaylarda 87 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı, “insanlığa karşı suç işledikleri” gerekçesiyle 9 üst düzey subayın suçlu bulunduğu açıklandı. Başsavcılık bünyesindeki Araştırma Komisyonu’nun Başkanı Fethurrahman Yusuf, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, AGK Güvenlik Komitesinin yasa dışı faaliyetlerin yapıldığı bölgenin temizlenmesi talimatını verdiğini ancak kesinlikle meydandakilerin dağıtılması yönünde kararının bulunmadığını söyledi. Muhalif kaynaklar, olaylarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

‘MASKELİ KİŞİLER ATEŞ AÇTI’

Yusuf, Hızlı Destek Kuvvetleri’nden (HDK) iki tüm generalin de aralarında olduğu 9 üst düzey subayın talimatlara aykırı davrandığını öne sürerek, “HDK’den bir tümgeneralin liderlik ettiği bir grup güvenlik gücünün, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmatla protestoculara müdahalesinde ölen ve yaralananlar oldu. Maskeli kişiler de meydandaki göstericilere ateş açtı” ifadelerini kullandı. Yusuf, Nil Nehri’nde bulunan cesetlerin ise, bu olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, soruşturmada tecavüz vakasına ulaşılamadığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Sudan’da 3 Haziran’da onlarca protestocunun ölümüyle sonuçlanan katliam sırasında cep telefonlarıyla çekilen 300’den fazla videoyu inceleyip analiz eden BBC, ayaklarına bağlı taşlar bulunan cesetlerin görüntülerinin, kurbanların Nil Nehri’ne atıldığına dair haberleri doğruladığını açıklamıştı. BBC’ye konuşan, operasyona katılan paramiliter bir güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin iki üyesi, oturma eylemindeki grubun dağıtılması talimatını, darbe sonrası Sudan’da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi’nden aldıklarını söylemişti. HDK üyeleri kendilerine saldırı emrinin olaydan 2 hafta önce verildiğini belirtmişti.
  • BAŞKENTTE PROTESTO
  • Muhalifler ve halk ise rapora tepki gösterdi. Sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tamamen Başsavcılık tarafından oluşturulan Araştırma Komisyonu’nun sonuçlarını reddediyoruz. Raporda bazı gerçekler gizlenmiş” ifadelerine yer verildi. Başkent Hartum’un çeşitli mahallelerinde rapor protesto edildi. Bağımsız ve uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep eden eylemciler, bazı ana caddelerde taşlarla barikat kurup lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Cumartesi öğle saatlerinde başlayan eylemler gece boyunca sürdü.

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